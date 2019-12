Bancario y CEF son los campeones

Bancario fue práctico y efectivo para quedarse con el título de la Asociación Salteña de Voley en masculino.

El elenco del sur derrotó 3 a 0 a Central Norte y pudo dar la vuelta olímpica en el Microestadio Delmi.

De entrada, Bancario sacó diferencias en el marcador y se quedó con el primer set por 25 a 19 con Marcos Copa encendido en cada punto.

El cuervo no le encontró nunca la vuelta al partido y perdió varios puntos incluso desde el saque por su parte Bancario siempre mantuvo la diferencia en el marcador y el segundo set se lo llevó por 25 a 23.

En el tercer set, con la potencia de Carlos Yonar y los puntos claves de Cristian Castilla, Bancario dejó sin chances al cuervo y cerró el último set con un contundente triunfo por 25 a 18 y desatar la alegría de la gente que acompañó a Bancario durante esta temporada.

Federico Wierna, presidente de Bancario, fue el técnico de su equipo en el tercer partido ya que Juan Ulloa no pudo estar presente por cuestiones personales.

“Fue un año muy luchado, tuvimos muchas dificultades pero gracias a Dios este grupo de chicos que quieren al club y aman esta camiseta, salimos adelante con un muy buen nivel de juego y por eso vamos por más”, sostuvo Wierna quien además agregó: “Este año en todas las categorías nos destacamos, es un trabajo muy arduo que tenemos como dirigentes pero gracias al apoyo de los padres, la familia, nuestro club es como una familia”

Por otro lado, en la final femenina, CEF no dejó dudas y le ganó 3 a 0 a Bancario.

Los parciales fueron 26-24, 25-14 y 25-18 para el festejo de las chicas del CEF.

“Este trabajo de todo el año, buscamos esto, estas chicas son todas de inferiores, más que contento por el resultado. Quiero dedicarle el título a todo el CEF hay mucha gente que está detrás de esto, las jugadoras se lo merecen”, sostuvo Carlos Sotomayor.

Por su parte, Elena Lucero, la figura de CEF en la final destacó: “Se nos dio por toda la actitud que pusimos, le quiero dedicar el campeonato a mi madre”.