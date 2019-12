"Hay más de 1.800 obreros y es una desorganización"

"Hasta ahora en el relevamiento que venimos haciendo hemos encontrado 1.805 empleados, y seguramente en los próximos días tendremos números concretos, calculamos que serán muchos más. Tenemos una municipalidad rebalsada de gente. No queremos generar despidos, pero necesitamos ser eficientes, la Municipalidad terminó siendo una auténtica bolsa de trabajo", dijo el intendente de Orán, Pablo González, en una conferencia de prensa a la que convocó para hacer público el estado en que halló la administración.

El jefe comunal remarcó que la situación es grave y ejemplificó que la cooperativa Viva Orán no cuenta con personería jurídica desde hace 5 años y sin embargo sus integrantes pasaban a cobrar todos los meses.

"No es caer sobre los empleados sino sobre un sistema saturado, donde hay personas que no tienen ni las herramientas ni el lugar acorde para cumplir alguna tarea", indicó.

Faltante de $30 millones

Luego, en otra definición contundente, dijo: "Nos preocupa una diferencia de 30 millones de pesos entre lo enviado por la Provincia y lo rendido".

González remarcó que la situación es delicada: "Tenemos un pasivo de 50 millones y el 80% de lo que ingresa al municipio es para pagar sueldos".

Y anticipó que se solicitará un aumento de la unidad tributaria municipal, que pasaría de 3 a 6 pesos, lo que significaría un incremento del 100%.

"En un país donde tenemos un 50% de inflación por año, lo que estamos haciendo ser criteriosos con la situación que vivimos. Vamos a enviar el proyecto al Concejo para que se trate oportunamente".

El intendente de Orán hizo también referencia a la baja intención de pago de los contribuyente: "Solo un 20%, aunque también resulta razonable porque no se ha visto un servicio en condiciones que motive a los vecinos a pagar".

"Ahora vamos a hacer lo posible, vamos a hacer el esfuerzo para mejorar servicios y aumentar ese porcentaje", dijo.

"No es para nada agradable"

Por su parte la secretaria de Hacienda, Carolina Ceaglio, se refirió a la situación económica por la que atraviesa el municipio. "La verdad es que estos primeros días fueron muy duros, ya que nos vamos encontrando con que la Municipalidad que nos dejaron no es lo que nos hubiera gustado recibir. Con los números estamos en rojo, esa es la verdad", dijo.

La funcionaria señaló que "ya en funciones nos dimos con que la Municipalidad tiene aproximadamente 2.000 empleados y no 1.200 como nos informó la gestión anterior. Tenemos 68 empleados de los cuales no tenemos registro alguno. No están ingresados y no figuran en ningún lado, pero cobran".

Y aclaró que no se quiere dejar a nadie sin trabajo pero de los ingresos municipales, el 80% está destinado a pagar sueldos. "Es imposible darle calidad al empleado municipal", definió.

En cuanto a los empleados de planta política fue tajante al afirmar que "se tendrán que ir. La gente que no corresponda que esté no va a estar. La gente que tenga ganas de trabajar y de aportar obviamente va a seguir", finalizó.

Esteban Acosta, secretario de Gobierno, dijo en referencia al pago del bono de fin de año que "esta semana el intendente viajará a Salta para reunirse con el ministro de Economía para saber si recibiremos ayuda del Gobierno provincial".