Arthur contó cómo es Messi puertas adentro del Barcelona

La figura de Lionel Messi es un símbolo de poder en el Barcelona. Al menos así lo reconoce el brasileño Arthur Melo, que arribó al club a mediados del 2018 y rápidamente comprendió que el argentino era quien mayor ascendencia tenía dentro del vestuario. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando vivió en primera persona el modo de ejercer ese poder en la intimidad.

“Lo admiro fuera del campo porque él tiene tanto poder, pero es uno más. Nunca quiere ser el favorito de nadie”, declaró el mediocampista de 23 años en una entrevista con el canal de YouTube de su país Fui Clear.

“Todos sabemos la autoridad que tiene, pero no se impone. Siendo todo lo que es y pudiendo imponer todo lo que podría imponer no lo hace. Es reservado, aunque es bromista con quien tiene más intimidad. Es un hombre excepcional. No tengo una palabra para hablar mal de él. Inclusive todo lo contrario, desde que llegué siempre me ayudó, hasta dio una entrevista hablando de mí. Eso fue muy bueno!”, confesó el futbolista que fue adquirido por el Blaugrana procedente del Gremio en una cifra cercana a los 30 millones de euros.

La entrevista a la que hizo referencia Arthur es la que brindó la Pulga a poco de su arribo al club, cuando lo eligió como el refuerzo que más lo sorprendió de ese mercado de pases. “Si tengo que citar a uno me quedo con Arthur, que me ha sorprendido porque no le conocía mucho. Salvando las distancias, tiene un estilo muy parecido al de Xavi, quiere siempre la pelota, no la pierde, juega en corto, es muy confiable y muy seguro”, dijo Leo por entonces.

Melo también repasó la denominada debacle de Anfield que significó la inesperada eliminación del Barcelona en la Champions League pasada tras caer ante Liverpool: ‘Todavía nos cuesta hablar de ello, fue muy duro y días después nos preguntábamos qué había pasado y no encontrábamos respuesta. Fue algo tan inesperado que no tiene explicación. Habíamos hecho todo perfecto, lo teníamos muy cerca, y pasó lo que pasó, y sobretodo, cómo pasó”.