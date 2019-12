Los hospitales atendieron a 13 heridos por pirotecnia

Un total de 13 personas resultaron heridas por pirotecnia durante los festejos navideños y tuvieron que ser asistidas en los hospitales de la ciudad.

Nueve de los casos se atendieron en el Hospital Público Materno Infantil, según datos del área de Comunicación Institucional del centro asistencial. Allí fueron asistidos niños y niñas, de entre seis a 10 años, la mayoría domiciliada en la capital salteña, a excepción de uno que vive en una localidad del interior de la provincia. Cinco de los menores resultaron heridos en el ojo, tres en la mano y uno, en el cuero cabelludo.

Solo uno de los pacientes revestía gravedad al tener un ojo comprometido y requirió internación. En el resto se realizaron las curaciones e interconsultas correspondientes, y luego fueron dados de alta.

Uno de los primeros casos, según reportes del puesto policial del centro asistencial, fue recepcionado a las 0.43. Se trataba de un niño de 10 años, acompañado de su madre, quien manifestó que el chico había sido alcanzado por una explosión de pirotecnia en la zona de la nuca. Ocurrió en el barrio Atocha. Se le diagnosticó "quemadura en el cuero cabelludo".

Unos 15 minutos después ingresó a la guardia otro niño de 8 años, también acompañado por su madre, quien relató que su hijo estaba manipulando un cohete que le explotó cerca del rostro. Se le diagnosticó un traumatismo en el ojo derecho.

En diálogo con El Tribuno, la médica María Cristina Sorrentino, a cargo de la guardia pediátrica, se refirió al caso más complejo. "El niño, de 7 años, quedó internado con un traumatismo grave de córnea. Recientemente acaba de llegar otro niño, de cinco años, de la capital salteña por un traumatismo ocular. Los doctores detectaron en consultorio que hay úlcera de córnea así que esta por ser valorado por el especialista. La familia del nene comentó que quiso prender una cañita voladora".

Sin embargo, la profesional destacó: "En los últimos cinco años se ve que vienen disminuyendo las consultas por pirotecnia. De hecho, en años anteriores se veía que a partir del 2 de diciembre comenzaban a consultar por esto y este año, hasta anoche, no tuvimos consultas por lesiones por pirotecnia".

Por otra parte, se supo que una beba resultó con una herida superficial en el cráneo a causa de una cañita voladora. El hecho ocurrió en el barrio San Jorge de la localidad de Rosario de Lerma, a las 1.20 de ayer, cuando una joven de 26 años cenaba en la mesa familiar con su hija de tres meses en brazos, e ingresó por la puerta principal de la vivienda una cañita voladora que impactó en el pecho de la mujer y luego rozó la cabeza de la pequeña.

La beba fue asistida en el centro asistencial de la localidad donde le practicaron las curaciones y se le otorgó el alta médica.

Desde el martes pasado al mediodía hasta ayer, a la misma hora, se asistieron 315 casos, la gran mayoría no requerían atención urgente ni internación, ya que se trataban de síntomas y enfermedades propias de la época como vómitos, diarrea, gastroenteritis y patologías respiratorias.

Entre los casos moderados estuvieron: una niña de 14 años que resultó con un politraumatismo tras un accidente sobre la ruta nacional 68, un bebé de cuatro meses que sufrió un traumatismo de cráneo al caerse de una cama, un niño de siete años que padeció un shock anafiláctico por la picadura de una abeja y una niña de ocho años con apendicitis.

Papa Francisco

Por otro lado, en el hospital Papa Francisco, situado en la zona sudeste de la capital salteña, ingresaron tres casos de lesionados por cohetes. "Tuvimos dos casos de pacientes pediátricos y un adulto afectados por el uso de pirotecnia", informó el médico Mario Miguel Junco, referente de la guardia.

Y agregó que se asistieron tres casos de intoxicación medicamentosa por psicofármacos. "Se trata de cuadros a nivel psicológico que se analizan y si lo ameritan serán remitidos posteriormente al hospital Ragone", sostuvo.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, no hubo ningún ingreso por quemaduras por pirotecnia, según informó el área de prensa del centro asistencial. Además, detallaron que hubo un total de 204 ingresos de los cuales 157 fueron ambulatorios y el resto, 47, requirió hospitalización. Tres de los casos fueron producto de agresiones físicas, y otros dos correspondían a heridos de arma blanca.

Con relación a los accidentes de tránsito, se conoció que fueron asistidos 15 pacientes por siniestros en motocicleta. Además, el Samec concretó 16 derivaciones: 13 en la capital salteña y tres desde el interior.

Recomendaciones

La médica María Cristina Sorrentino, a cargo de la guardia del Hospital Materno Infantil, recomendó evitar el uso de pirotecnia. "La ordenanza que salió y que establece no usar aquella pirotecnia que provoca ruido para ayudar a las personas que tienen autismo es importante, pero lo cierto es que los niños no deberían usar ninguna clase, ya que siempre está el riesgo de quemaduras al ser impactados por el artefacto. Lo mejor es evitar el uso", dijo.

Además, para prevenir cuadros estomacales, la médica sugirió: "Cuidar lo que le damos de comer a los chicos, no sobrepasar límites en este sentido, y también procurar la hidratación en esta época de tanto calor".

Hubo más conductores alcoholizados

Se detuvo a 12 personas, siete de ellas por ebriedad al volante y 5 por infracciones.

Control de tránsito sobre la ruta 51. Pablo Yapura

Desde la Subsecretaría de Movilidad Ciudadana municipal informaron sobre las cifras que dejaron los controles realizados en la madrugada del 25 en la ciudad de Salta.

“En este operativo de Navidad hubo un total de 12 personas detenidas. De ellas siete por estado de ebriedad al volante y 5 por infracciones varias. El total de actas labradas fueron 49 y estamos satisfechos por el trabajo realizado”, dijo Gilberto Pereira, titular de Movilidad Ciudadana.

Más de 20 personas fueron las afectadas para el trabajo que se realizó en dos grupos, en los cuales se distribuyeron 7 motocicletas y 4 vehículos grúa.

Los controles se llevaron a cabo en puntos clave y fueron móviles. Se realizaron desde las 2.30 hasta ya entrada la mañana de ayer.

Si se tienen en cuentan los números interanuales, la cantidad de conductores alcoholizados controlados aumentó más de un 100 por ciento. Durante la Navidad de 2018 se controlaron 450 y solamente 3 fueron retenidos por alcoholemia positiva. Con estos datos tan poco significativos no se puede saber si los controles son más eficientes o si los conductores son menos conscientes sobre las consecuencias del consumo de alcohol.

Sobre las supuestas advertencias sobre las ubicaciones y horarios de los controles por las redes sociales, Pereira dijo que “es información no confiable por el simple hecho de que los controles son móviles y si bien hay puntos clave, nos vamos trasladando y controlando en cualquier punto de la ciudad. Hay mensajes de Whatsapp y un grupo en Facebook. No podemos hacer nada en contra de eso. Solo decir que no se pueden confiar”, dijo el funcionario.

Para el 31 de diciembre realizarán más exhaustivamente el operativo de control. “La idea para fin de año es realizar los operativos móviles por la ciudad. Exhortamos a la ciudadanía a no beber si van a conducir”, concluyó Pereira.

Ayer en la tarde, los controles de la Policía Vial también continuaron y en la rotonda del aeropuerto los efectivos detectaron en pocas horas 11 casos de alcoholemia positiva.