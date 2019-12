Marley reveló que la llegada de Mirko ayudó a su madre a sanar

El 27 de octubre de 2017 nació Mirko, el primer hijo de Alejandro Wiebe, en una clínica de los Estados Unidos a través del método de vientre subrogado. De esta manera, Marley cumplió su sueño de convertirse en padre y usó las redes sociales para mostrar el día a día del pequeño. Rápidamente se convirtió en un influencer con 4,5 millones de seguidores en Instagram.

La llegada del niño no solo le cambió la vida del conductor, sino que también a toda su familia, en especial a su madre, Ana María. “Mi mamá estaba atravesando un problema de salud y cuando le conté que iba a ser padre, fue como una rehabilitación instantánea y a los meses estaba bien. Le hacían chequeos y a los meses ya había desaparecido todo. El amor produce esa curación y esa especie de milagro”, dijo en una entrevista con revista Pronto.

“No era cáncer pero sí una enfermedad que se desata en el cuerpo y genera mucha cantidad de proteínas. Se combate con quimioterapia como el cáncer sin serlo. La llegada de Mirko fue una inyección de vida. Mamá estaba debilitada por la quimio y apenas se enteró de que iba a ser abuela, empezó a sentirse cada vez mejor y cada vez que se hacía los chequeos estaba perfecta. Ya pasaron dos años, está súper bien y creo que tuvo mucho que ver la llegada de mi hijo”, agregó.

Además, Marley admitió que le gustaría agrandar la familia con el nacimiento de un nuevo bebé. Su idea es que la madre genética de Mirko acepte ayudarlo por segunda vez, pero sabe que depende de muchos factores aparte de su deseo genuino. “A mí me gustaría más una hermanita porque la nueva generación de mi familia son todos varones y estaría bueno que llegue una niña”, señaló.

Por otra parte, se refirió a la gran exposición que tiene el pequeño en las redes y aseguró que no le molestan las críticas: “Esto sirve para naturalizar las nuevas formas de familia. Sé que cambiaron muchos los tiempos y no es lo mismo lo que pasa hoy con las redes sociales que lo que sucedía hace 40 años. Pero en el fondo la cuestión es similar. La escuché a Nora Cárpena explicar en el programa de Moria que cuando ella era chiquita, también era hija de actores famosos. No existían las redes sociales pero es lo mismo aunque quizás en otro ámbito. En mi caso, nadie va a dejar de saber que Mirko es mi hijo por más que lo exponga o no y siento orgullo de ser papá de un niño tan divino”

Por último, Alejandro habló de sus proyectos laborales para el 2020: “Pronto vuelvo a la tele con El muro infernal, a partir de enero en el prime time de Telefe y también me reuní con las autoridades del canal y evaluamos distintos proyectos. Seguramente volvamos a hacer una nueva temporada de Por el mundo y será de las últimas porque estuve averiguando un jardín para Mirko. Cuando él comience la escuela eso se va a terminar pero ahora como es chiquito todavía podemos seguir viajando”.