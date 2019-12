Se ahorcó en su celda un ex gendarme femicida

Un gendarme retirado que había sido condenado a prisión perpetua por haber golpeado y estrangulado a su esposa y madre de sus tres hijos, en noviembre de 2018 en Neuquén, fue encontrado ayer ahorcado en su lugar de detención y se investiga si se suicidó, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Diego Antonio Tolaba (33 años), quien estaba alojado solo en una celda de la comisaría 18 de la capital neuquina, luego de haber sido condenado por el "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género" de Delia Aguado (32 años).

"Se ha abierto una investigación para determinar primero a ciencia cierta la causa de la muerte y después si se observaron o no los protocolos para personas alojadas en unidades penitenciarias", explicó ayer en conferencia de prensa el fiscal general José Gerez.

Según el funcionario judicial, Tolaba "habría utilizado cordones de sus zapatillas y una cuerda de su buzo" para ahorcarse, por lo que "la principal hipótesis de la fiscalía es el suicidio".

De todos modos, aclaró que al tratarse de una "muerte violenta", se realizaría la autopsia a través del Cuerpo Médico Forense.

Y agregó que ayer, alrededor de las 7, la fiscal del caso María Eugenia Titanti fue informada de que el cuerpo había sido hallado por personal policial.

En octubre pasado, un jurado popular integrado por seis hombres y seis mujeres declaró culpable a Tolaba del femicidio de Aguado y en noviembre se le fijó la pena de prisión perpetua.

Durante el juicio, el Juan Agustín García sostuvo que "quisieron ensuciar la investigación pero las pruebas fueron contundentes".

Para García, Tolaba asesinó a Aguado "en un contexto de violencia de género, violencia física, violencia psicológica y violencia económica".

El hecho ventilado en el debate ocurrió el 29 de noviembre de 2018, entre las 21 y 22.30, cuando la víctima fue encontrada muerta en cercanías del balneario Sandra Canale, ubicado en calle Gatica, en la ciudad de Neuquén.

Ese día, Tolaba salió con Aguado de la vivienda en la que residían junto con sus hijos, a los que les dijeron que iban a buscar un alquiler, tras lo cual, se fueron en un vehículo.

"En el trayecto desde la casa y hasta el lugar del hallazgo del cuerpo, el acusado golpeó a la mujer y luego la asfixió de forma mecánica con un elemento tipo lazo. Esta última maniobra le produjo (a la víctima) la muerte por asfixia mecánica por estrangulación", señaló el fiscal García.

"Luego, el imputado trasladó el cuerpo de la víctima hacia el balneario, lo extrajo del vehículo, lo arrastró hacia la parte trasera del mismo y se dio a la fuga", continuó.

El fiscal aclaró que "si bien la víctima y el imputado estaban casados, la mujer había decidido separarse y dejar de convivir con el acusado" y esta decisión "no era aceptada por él".

Por su parte, Tolaba, quien se había retirado de la Gendarmería Nacional dos años antes del crimen, fue detenido el día después del hecho y actualmente se encontraba con prisión preventiva, ya que la sentencia no se encontraba firme y la defensa tenía plazo hasta ayer para apelar.

Lo dijo el imputado

"Delia era una persona buenísima, que me dio tres hijos", relató Tolaba durante su alegato, y afirmó que era "incapaz de hacerle daño" a Aguado.

Tanto el fiscal como la querella sostuvieron que la mujer vivió violencia de género y recurrentemente padeció agresiones por parte de Tolaba.

"Me fue infiel, yo la descubrí", afirmó Tolaba, y agregó: "No tenía problema en que hiciera su vida, pero que no me dejara al nene llorando".