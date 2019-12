Ivo Chaves, más cerca de su vuelta a Gimnasia y Tiro

Cada vez falta menos... El regreso de Ivo Chaves a Gimnasia y Tiro, uno de los más esperado, es inminente.

El exjugador de Talleres de Córdoba formado en la cantera del club de calle Vicente López, confirmó que se sumará al plantel que conduce Sergio Maza el 2 de enero.

Las ansias por volver a vestir los colores de Gimnasia y aportar su granito de arena en el Regional Amateur, hicieron que Chaves se tomara unos minutos y pasara a saludar al plantel albiceleste mientras trabajaba en el Gigante del Norte.

Ivo se reencontró con viejos amigos y compañeros con quienes compartió vestuario en el albo. No pasó desapercibido el afectuoso saludo entre él y Mambrú Villarreal.

La intención del exjugador de la “T” cordobesa era sumarse al grupo esta semana, pero las obligaciones laborales que tiene se lo impidieron.

“Me enteré por un amigo que Ivo quería volver a jugar otra vez y lo llamé. Lo noté muy entusiasmado y con ganas de volver a entrenar”, contó Sergio Maza a El Tribuno.

Ivo Chaves está muy comprometido con el proyecto que le presentó el entrenador de Gimnasia y espera arrancar lo antes posible su preparación.

“Físicamente lo vi muy bien, el problema que tenía lo superó, está con muchas ganas de volver a entrenar”, explicó Maza con mucho optimismo porque incorporará un jugador que puede aportarle mucho al equipo.

Chaves espera con ansias tener una nueva oportunidad en el club de sus amores, ya que su último paso por la institución no le dejó un grato recuerdo, intentó volver a la actividad profesional pero un problema físico lo hizo desistir.

El defensor-volante sería el último refuerzo que se incorporará al plantel millonario que buscará retornar al Torneo Federal A.

Con respecto a la pretemporada, el cuerpo técnico albo todavía no tiene confirmado el lugar donde se desarrollará la etapa más exigente.

No queda mucho tiempo y los dirigentes Gimnasia y Tiro deberán acelerar los trámites y tomar decisiones sobre la el lugar de los trabajos exigentes.

En caso que el pedido de Sergio Maza no prospere por cuestiones económicas, el técnico albo y sus colaboradores comenzaron a pensar en un plan B. Esto significaría realizar la preparación física en las instalaciones del club.

Por otra parte, el plantel millonario continúa su puesta a punto y completará la semana de entrenamientos hoy en horario matutino en el Gigante del Norte.

Maza le dará descanso a sus muchachos mañana y retomarán las actividades el lunes.

Por el momento, el DT de Gimnasia todavía no tiene programado ningún partido amistoso, aunque seguramente aparecerá alguno en la agenda en los próximo días.