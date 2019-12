Evo Morales se queda sin el apoyo de dirigentes de El Alto y campesinos de dos regiones

Resolvieron no asistir al acto que organiza en Buenos Aires. El ex presidente de Bolivia no logra reunir a todos los sectores del MAS y su entramado comienza a fracturarse. La líder de la Cámara de Senadores, Eva Copa, será una de las grandes ausentes. “Las cosas se arreglan en casa y entre nosotros, no desde otro país”, expresó ofuscado