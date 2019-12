Osvaldo podría volver al fútbol profesional

El ex delantero Daniel Osvaldo podría volver a jugar al fútbol profesionalmente y lo haría en Banfield donde mantuvo un diálogo con la dirigencia y solo faltaría la aprobación del entrenador Julio César Falcioni.

Osvaldo eligió Banfield debido a que su padre es simpatizante del club de la Zona Sur bonaerense y además el ex futbolista vive a cuatro cuadras del estadio Florencio Sola, pero aún la directiva tiene que definir el tema del contrato.

Si bien aún no hay nada concreto ni una confirmación oficial, trascendió que Banfield le ofrecería a Osvaldo, de 33 años, un vínculo, en principio, por seis meses.

El ex delantero de Boca y Huracán decidió abandonar la actividad profesional hace tres años y desde hace un año viene jugando en el senior de Talleres de Remedios de Escalada.

Osvaldo se retiró luego de su convulsionada salida de Boca en 2016, luego de una pelea con el entonces entrenador Guillermo Barros Schelotto por fumar en el vestuario.

Uno de los grandes interrogantes pasa por el estado físico del ex jugador, que sería un punto clave para la decisión de la Comisión Directiva y la última palabra la tendrá Falcioni.