Carrizo, en la mira de Gimnasia de La Plata

El arquero Juan Pablo Carrizo estaría en los planes de Gimnasia y Esgrima La Plata tras quedarse sin club luego que Cerro Porteño de Paraguay rescindiera su contrato.

La entidad platense se encuentra en la búsqueda de un guardavallas debido a que en junio próximo finaliza el contrato de Alexis Martín Arias y tienen que conseguir un reemplazante, por lo cual comenzó a sonar el nombre de Carrizo.

De todas maneras, todavía resta el sí del entrenador Diego Armando Maradona y su cuerpo técnico para empezar a conversar con el ex arquero de River y continúa la incertidumbre en la entidad que tenía como primera contratar a Fernando Monetti, pero todavía le queda un año de vínculo en Atlético Nacional de Medellín.

Además, se barajaron los nombres de José Luis Broun, Gaspar Servio, a quien Maradona ya dirigió en Dorados de Sinaloa, México, y Augusto Batalla. .

En tanto, los dirigentes de Gimnasia La Plata ya cerraron las incorporaciones de Harrinson Mancilla, Jonathan Agudelo y Matías Perez García mientras que se acordaron las salidas de Janeiler Rivas y Marco Torsiglieri.

Diferente es el caso de Manuel Guanini, quien tiene contrato vigente hasta junio de 2020, y, si bien existieron varias charlas con su representante, Juan Cruz Ollier, las mismas no avanzaron y se encuentran estancadas.

Según trascendió, la dirigencia ya notificó a todas las partes que, sin un acuerdo contractual de por medio, el futbolista no podrá iniciar los trabajos de pretemporada a la par del grupo principal que comanda Maradona.

Por su parte, se supo que el entrenador quiere contar con él y la a idea es que como mínimo se quede los próximos 6 meses a jugar en Gimnasia La Plata.