Alumnos quieren un aula para Dibujo Técnico

Trabajar en equipo siempre funciona, en todos los órdenes de la vida. Y dos colegios secundarios en Orán lo entendieron perfectamente.

Las escuelas técnicas 3.134 y la 5.014 "Lanza Colombres", tienen un objetivo en común, que es crear un espacio de Dibujo Técnico para una de esas instituciones. Ya fue presentada en una exposición sobre el tema y ahora solo depende del Gobierno de la provincia, que acompañe y autorice la idea.

El docente Carlos Reyes, contó el sueño de crear una obra novedosa hecha con madera, estilo canadiense, como un aporte más en su extensa carrera, donde es reconocido como un amante del dibujo, exigente, pero muy querido.

Un aula de Dibujo Técnico

"La idea nace en el marco de mi materia, Proyecto 1, en la escuela Técnica 3.134, con especialidad en construcción. Pero es un proyecto interinstitucional, ya que está pensado también para la Lanza Colombres, que carece de este espacio. Trabajo hace 38 años allí y nunca tuvimos una sala de dibujo", contó Reyes.

Y agregó: "Cuando notamos el gran deterioro en una batería de baños, que empezó a desplomarse, le propuse al director que construyamos allí 2 salas de dibujo, para obviar los baños y tener un lugar para dibujo que siempre nos faltó".

La idea tomó fuerza a principio de este año, cuando el deterioro era notable.

"Entre varios proyectos que había como opciones elegimos este, el plano y maqueta fue diseñado en conjunto con una alumna, Rebeca Gabriel, (16) que hizo un trabajo increíble", dijo el profesor.

El proyecto prevé 2 salas de dibujo, los planos ya están hechos, y a través de una maqueta que trabajaron los propios alumnos, fue presentado en la exposición anual de la Lanza Colombres.

"Los directivos nos dieron buenas perspectivas de que el Ministerio avance con la aprobación de la ejecución. Tenemos un presupuesto estimado de un poco más de 2 millones de pesos, la mitad en mano de obra, que nos ahorraremos porque participan los propios chicos. Sobre la otra mitad, que sería el material, he dialogado con empresas forestoindustriales, para que nos apoyen. Una vez autorizado, con el trabajo de no más de 10 alumnos, terminaríamos la obra. Todo hecho de madera estilo canadiense", remarcó Carlos.

Un sueño al alcance de la mano

Carlos Reyes trabaja hace ya casi 40 años, y con 60 encima, está transitando sus últimos años en la docencia. Es Técnico Mecánico en Máquinas y Herramientas, y asegura que este sería su gran sueño.

Después de dedicarle muchas horas dentro y fuera de las aulas a sus alumnos, hoy tiene que muchos son grandes profesionales y le brindan su reconocimiento en la calle cuando lo encuentran.

"Siento que muchos chicos, ahora adultos, reconocen la exigencia, y me lo hacen saber. Yo no quiero profesionales en dibujo como me dijo un docente una vez, yo quiero que sean buenos en lo que hacen".

Si me ven caminando todavía en la calle, es porque he invertido mucho tiempo y nunca escatimé para aprender nuevas técnicas, y todo lo compartí con mis alumnos".