En busca del nuevo y flamante campeón de la Liga Salteña

Una definición de lujo y cargada de expectativas, presenta el duelo entre Villa San Antonio y Atlético Peñarol, que se enfrentan hoy en el estadio Padre Martearena, desde las 22, para coronar al nuevo campeón del torneo Anual que organiza la Liga Salteña de Fútbol.

Una definición de alto vuelo propone la gran final, porque los dos mejores equipos de la competencia buscan levantar un nuevo título.

San Antonio, el gran favorito en los papeles a quedarse con la final, disfruta de una temporada magnifica, lejos la mejor de los últimos años. El equipo conducido por Raúl Olarte viene de abrochar dos títulos seguidos, se consagró campeón en la Copa Salta y como para ratificar su gran momento, venció a Talleres de Perico (Jujuy) y se quedó con la Copa Norte.

La Villa, con el Toti Olarte a la cabeza, se sacó de encima a todo lo que se le cruzó en el camino. En semifinales, en un partido muy parejo, eliminó a Villa Primavera, uno de los equipos revelaciones del torneo.

El camino que tuvo que recorrer Peñarol para llegar a la final, fue mucho más sinuoso y complejo.

Los dirigidos por Carlos Fretes, de regular desempeño en la fase regular, mostraron su mejor versión en los play-offs.

En cuartos de final dejaron en el camino a Cachorros y luego despacharon a casa a Central Norte.

Los intereses del mirasol son mucho más grandes que los de su rival, ya que en caso de quedarse con el título se adjudicará la plaza de la Liga Salteña para jugar el próximo Regional Federal Amateur.

Diferente es el objetivo de San Antonio, clasificado al torneo de ascenso, todos sus intereses están puestos en la gloria deportiva.

San Antonio buscará sumar su tercer éxito consecutivo, Peñarol por coronarse campeón por segundo año consecutivo. La gloria es para uno solo.



Los equipos:

SAN ANTONIO PEÑAROL

J. Mulieri D. Flores

A. Rojas P. Dáttilo

E. Alvarado I. Flores

J.P. Mamaní A. Díaz

J. Sulca C. Garníca

L. Arredondo C. Lamas

C. Churquina M. Mogro

O. Domínguez S. Mogro

F. Aguierre A. Gallo

M. Navarro L. Cruz

L. Villa F. Giménez

DT: Olarte DT: C. Fretes

Estadio: Martearena

Árbitro: Federico Benítez

Hora de inicio: 22