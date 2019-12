Cenar afuera en Año Nuevo, una tendencia que se afianzó

¿Pasar Año Nuevo en casa o en un hotel o restaurante? Faltan apenas unas horas para que llegue el 2020 y esa es la pregunta que todavía se están haciendo muchas familias que aún no decidieron dónde festejar la última fiesta del año. No cocinar, comer algo atípico y relajarse son algunos de los deseos que pesan a la hora de elegir cómo pasar la víspera de Año Nuevo.

La opción de cenar afuera fue creciendo en los últimos años en Salta, y es una tendencia que se fue consolidando con el tiempo. Hoy, los hoteles cinco estrellas que hay en la ciudad y ofrecen la alternativa de recibir el 2020 en sus salones ya están completos o tienen muy pocos lugares para reservar. En los restaurantes también quedan pocos espacios, por eso aquellas personas que aún no reservaron su lugar, deberán apurarse.

Pese a la recesión que está atravesando el país, donde se produjo un deterioro de salario, mucha gente decide hacer un último gasto, pasar las fiestas lejos de su hogar y gastar mucho más que cocinando en casa.

Los comensales puede optar por una amplia gama de precios, según elijan un restaurante o un hotel. El rango de valores oscila entre los $850 y los $4.000 por cada adulto. En la mayoría de los lugares consultados por El Tribuno, los niños menores de 12 años abonan la mitad o menos.

Los hoteles 5 estrellas que funcionan en la ciudad además de ofrecer una cantidad interesante de platos y bebida libre proponen extender la noche, ya que sus salones para eventos son transformados en boliches donde tocan los mejores Dj's. La oferta es completa, pero el precio es muy superior al de un restaurante.

Un dato que no es ajeno a la realidad es que tanto los restaurantes como los hoteles que ofrecieron este servicio para la Nochebuena también estuvieron colmados y en la mayoría de los lugares las reservas se agotaron. En un restaurante muy conocido de la zona de la Balcarce, que tradicionalmente hace sus cenas de Navidad, hubo gente que esperó en la vereda para tratar de conseguir una mesa.

"Ahora vamos a tener más gente que el año pasado, es una tendencia que sigue creciendo, ya se volvió una moda comer afuera de la casa para esta fecha. Estoy seguro que vamos a superar la cantidad de personas del 2019 y creemos que mañana ya vamos a agotar todas las reservas", contó el recepcionista de un importante hotel del centro.

Los comercios consultados por este medio afirman que la gente elige pasar Año Nuevo fuera de sus hogares porque es un festejo menos familiar y, en muchos casos, se prefiere pasar la noche con amigos.

"Además tiene la comodidad de que al día siguiente no hay que limpiar la casa, ir a hacer las compras antes o pensar en qué comer. Uno se sienta, es atendido y tiene todas las comodidades. Por ahí uno para estas fechas ya llega cansado y quiere pasarla bien en el último día del año", expresó el encargado de un restaurante céntrico.

Otro dato que dieron los recepcionistas de los hoteles consultados, es que casi la mitad de las reservas realizadas son de turistas que se hospedan en el hotel. "Obviamente la mayoría de la gente que va a venir es salteña, pero hay buena cantidad de turistas que decidieron compartir esa noche tan especial con nosotros", expresó el empleado.

Es indiscutible que la mayor cantidad de turistas nacionales que decidieron pagar la cena dentro del hotel son oriundos de Buenos Aires. Al respecto también comentaron que por el momento hay pocos visitantes internacionales.

Beneficios

Elegir cenar afuera tiene muchos aspectos positivos aunque la clave es no mirar el gasto si se decide hacerlo. No tener que limpiar al otro día, no tener que cocinar, hacer las compras en supermercados llenos, poder reunirse con amigos o bailar son las principales ventajas que seducen a los grupos familiares.

También los menús son tentadores. Todos ofrecen entradas, plato principal, postre y hasta champagne gratis para el brindis. Definitivamente, la comida marca la diferencia porque muchos lugares ofrecen degustación de platos fríos y calientes.

"Nuestro menú es muy variado, la gente puede elegir cerdo, pollo o carne, además del tradicional pionono o el vitel toné como entrada. De postre pueden pedir helado o un plato tradicional, no hay motivos para no venir", expresó el mozo de un reconocido restaurante de la zona de la Balcarce.