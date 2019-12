VIDEOS. Vecinos seguían sacando barro de sus casas ayer

Las calles de Cafayate eran ayer un lodazal. Javier Corbalán



Veinticinco años después, los vecinos de las zonas afectadas por el desborde del río Chuscha se siguen inundando. La denuncia fue el denominador común en la recorrida que El Tribuno realizó ayer por el lugar.

En el barrio Salta, los vecinos trabajaban ayer sacando el barro que aún quedaba en el interior de sus casas. Frente a la cámara de nuestro diario, y a pesar de los daños materiales en su vivienda, uno de los afectados agradeció no tener que lamentar víctimas. Por su parte, su madre señaló: “Dios mandó esto, para qué vamos a renegar, estoy feliz porque mi hijo está acá, porque justo había venido a visitarme”.

“Hemos pasado muy tristes momentos en las horas que llegaba el agua”, indicó la mujer y relató: “Yo estaba sentada afuera cuando vi que aparecía el alud de barro, estaba sola con mi sobrina y muy asustada, pensando en mis hijos que no sabía dónde estaban en ese momento”.

La mujer consideró que “el problema es que el río está hecho un desastre. No sé que harán las autoridades ahora; en épocas de política prometen muy lindo, pero después no cumplen y por eso estamos así”.



“Espero que las nuevas autoridades hagan algo en los cuatro años que van a tener al frente del Gobierno”, se ilusionó. Luego admitió: “Tenía miedo que el agua se lleve la defensa que armé y tire abajo parte de mi casa”.

Finalmente, la vecina reclamó que las autoridades se lleven el barro que hay en las calles, porque los vecinos no pueden hacerse cargo de esa tarea”.

En efecto, en la transmisión web de El Tribuno podía verse que las calles por donde entró el alud de barro eran intransitables, incluso a pie.

Zenón Ríos y su esposa Griselda Díaz, sentados en la puerta de su casa, contaron: “Hace 25 años que sufrimos las inundaciones. Todos los años nos inundamos” y agregaron “con las primeras lluvias las cloacas colapsan”.

“Pedimos que nos levanten la casa, estamos dispuestos a pagar por esa obra, somos cuatro familias que estamos en esta situación”, manifestó Díaz y remarcó que en la zona viven “cinco niños pequeños”.

Entre lágrimas, la mujer denunció que no pueden vivir más así. “Cada año, con los primeros truenos empezamos a temblar”, afirmó.

Reclaman obras y soluciones de fondo



“En la Serenata tenemos que mostrar nuestra mejor cara”, se quejaron.

Mientras uno de los vecinos de la zona armaba una defensa con piedras en la puerta de su casa, una mujer que estaba junto a él remarcó que “los vecinos pudimos controlar la situación”, pero cuestionó: “No hay derecho a pasar por esto, siempre hay dinero para obra pública, pero nunca se hace nada”.

“Es difícil estar así, estamos en la víspera de Año Nuevo y nosotros solo pensamos en que no llueva porque el río se puede llevar nuestras casas”, lamentó.

Frente a las cámaras de El Tribuno, la vecina sugirió: “Le pedimos al ministro que vino que no manden plata, que los obliguen (a los funcionarios locales) a hacer obras, porque no hacen nada. Es indigna esta situación”.

“Ahora viene la Serenata y tenemos que mostrar nuestra mejor cara, pero ¿y nuestro sufrimiento?”, cuestionó finalmente la mujer.

Tremenda tormenta en Moldes

Si bien están liberados los pasos se aconseja circular con extrema precaución.

Un fuerte chubasco se produjo ayer alrededor de las 17.30 en la zona de Coronel Moldes, unos 70 kilómetros al sur de la capital salteña, y se extendió por espacio de unos 30 minutos.

Como consecuencia de las precipitaciones desbordó el arroyo San Vicente y el torrente invadió la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 120, en cercanías del casco urbano del pueblo, camino a La Viña.

Tras la tormenta, la corriente fue menguando poco a poco, pero la cinta asfáltica permanecía cubierta por completo con barrio y pedregullo.

En el lugar trabajaron autoridades de Vialidad de la Nación, informadas de la situación por la Policía local. Tras bajar el nivel de las aguas, se liberó el tránsito tanto en Santa Bárbara como en Coronel Moldes.

Durante la tormenta y luego mientras trabajaban en la zona, a ambos lados del corte los vehículos esperaban mejores condiciones para continuar viaje. Pese a la ferocidad de la tormenta, a los pocos minutos se despejó y hasta salió una leve resolana, pasadas las 18.15.

En el lugar no se reportaron accidentes, según informaron fuentes policiales que, sin embargo, advirtieron a los conductores la importancia de circular con extrema precaución.

Al cierre de esta edición, Vialidad Nacional trabajaba en la Quebrada del Tronco y la Quebrada de Salta (entre los kilómetros 4.390 al 4.091).

El organismo informó que el Chuscha continuaba cortado por los damnificados.