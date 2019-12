El talento arrasador de una niña que conquistó al país

Su voz despertó en Rosario de Lerma, se expandió a toda la provincia y conquistó a toda la Argentina. Con 14 años, Agustina Neri ganó este año el certamen “Genios de la Argentina” del programa televisivo de Marcelo Tinelli.

“Parecés una cantante de 40 años, no de 14!”, le expresó en la gala una asombrada Valeria Lynch. “Me impresionan los graves que manejás, ni que hablar cuando tenés que ir arriba. Me dejaste con la boca abierta”.

“Varios sueños se me cumplieron en tan solo algunos meses. Jamás imaginé que podía ganar la competencia”, dijo la talentosa niña que en octubre cumplió 15 años.

Sobre su paso por uno de los programas más visto de la televisión, Agustina recordó que con el correr de las galas ganó confianza y sus esperanzas. Cada vez que le tocó cantar dejó a todos asombrados. “Además, tuve el placer de compartir con grandes artistas como Valeria Lynch, Patricia Sosa, Los Pimpinela Lucía y Joaquín Galán. Marcelo Tinelli también fue muy bueno conmigo, nunca me desamparó y me protegió hasta el final”, contó.

Más que suerte

El año pasado, comenzó el camino que la dejó como la gran ganadora de la categoría infantil de “Genios de la Argentina”. “Mi mamá un día me dijo que había un casting para Tinelli y me preguntó si quería ir. Así me presenté en un estudio de la capital con un tema que es un boom, de la cantante chilena Mon Laferte, ‘Tu falta de querer’. De entrada me puse nerviosa, aunque no había jurados porque solo era grabar un video para mandar. Ese casting se realizó durante el 2018”, relató.

“Mi papá siempre escuchaba música retro, con alto porcentaje de canciones de Valeria Lynch, y eso me impactó y empecé a imitarla. La primera vez que canté en público fue durante los festejos del Día de la Madre en Rosario. Yo solo tenía ocho anos. Las primeras veces que aparecí en público tenía tantos nervios que tenía que entrar al baño antes de subir al escenario, era muy gracioso. Pero luego ya superé este problemita. La primera canción que interpreté fue ‘Señora amante’. También participé en el prestigioso festival Rosario le Canta a la Patria. Otra vez gané un casting y estuve en Canal 9 de Buenos Aires, en el programa Argentiniños”, recuerda Agustina sobre su trayectoria.

“En 2016, cuando yo tenía 11 anos, concurrí al recital de Valeria Lynch en el Teatro Provincial de Salta. En un momento le entregué un ramo de flores y le pedí si me dejaba cantar una canción con ella. Me preguntó si en el mismo tono que lo cantaba ella y le respondí que por favor la suba un tonito más. Canté el tema ‘Más’, el público me ovacionó y Valeria me felicitó”, acotó.

Show

El 14 de octubre, Agustina dio un emotivo y convocante espectáculo en la Casa de la Cultura. Eligió a personas que le marcaron su carrera artística para compartir el escenario.

Hizo un dúo con el ahora solista Juancito Fuentes. Como invitados estuvieron la profesora y cantante Laura Serrano, el joven tucumano Facundo Rodríguez y el conjunto Alma Sideral (La Merced). Los músicos que la acompañaron fueron: David Burgos, Igao Burgos y Ezequiel Ortega. Al repertorio romántico se le sumarán temas folclóricos.