Laura Cruz ya es ingeniera nuclear

En junio Laura Cruz fue la primera mujer salteña que se convirtió en ingeniera nuclear, egresada del Instituto Balseiro, en Bariloche.

En octubre de 2018, El Tribuno entrevistaba a la joven, que por ese tiempo tenía 22 años, con una enorme repercusión por el mérito de ser otra de las brillantes alumnas del taller del profesor Daniel Córdoba.

Luego, la nueva profesional habló con casi todos los medios locales y la noticia tomó relevancia nacional.

“Aún no puedo creer todo lo que sucedió, todavía no caigo. Fueron tres años que estudié mucho, que nunca me rendí a pesar de todas las dificultades y salí adelante. Primero estudié dos años de ingenieria química en la UNSa y luego me postulé al Balseiro porque necesitas como mínimo dos años de cualquier ingeniería. Cuando ingresé yo pensé que iba a ser parecido a la UNSa, pero es como 10 veces más difícil. Es muy exigente el tema horarios, el nivel de estudio, de exigencia en los exámenes. Eso fue lo primero que me costó acostumbrarme por el hecho de no estás con tus padres, tenés que cocinarte, cuidarte solo, lavar la casa, etc”, dijo Laura, al poco tiempo de recibirse, en una entrevista realizada con LRA 25 Radio Nacional Tartagal.

Con una infancia transcurrida en el barrio Miguel Ortiz, la primaria en el colegio San Francisco y el secundario en el Padre Tommassini y luego la UNSa, Laura Cruz recordó el papel de las mujeres en las ciencias duras.

La joven rescató lo positivo de su exposición pública por el título obtenido. Hay que desmitificar la idea de que la ciencias duras son exclusivas para los hombres.

“Yo me decidí a ingresar a la carrera en el Balseiro cuando en la UNSa vimos cómo se produce electricidad a partir de energía nuclear, eso fue lo que me decidió a postularme. A lo del Balseiro ya lo conocía por los talleres del profe Córdoba que siempre invita a los chicos que están cursando para que nos cuenten”, dijo.

“Muchas chicas se están interesando en la ingeniería nuclear. Varias de ellas me contactaron por las redes sociales para preguntarme sobre la carrera y me contaron que algunas no tenían el apoyo de su familia porque consideraban que se trata de una carrera para hombres. Ahora se están motivando y animando a empezar a estudiar y eso me pone muy contenta”, dijo durante el reconocimiento que le hizo el Gobierno de la Provincia de Salta.

“Todos mis amigos están felices, es un logro de todos los salteños. Ahora lo que quiero seguir es una maestría de física médica en el mismo instituto. Me quiero especializar en medicina nuclear”, concluyó.