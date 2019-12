El Gobierno está buscando desindexar la economía

“Lo únicos que pueden hacer un ajuste de esta características son los peronistas, eso tiene que quedar claro”, expresó el economista Lucas Dapena e investigador de la Fundación Mediterránea, quien consideró que la finalidad de sacar la mega ley de Emergencia Económica “es tratar de acomodar las cuentas”.

“Con el tema de las jubilaciones, sacaron la movilidad y ahora se da por decreto los aumentos, lo cual busca tratar de controlar un poco el déficit que hay en Anses. Están buscando desindexar la economía. Por un lado, tenías que las jubilaciones se ajustaban por el índice de movilidad y los salarios por inflación. Entonces, lo que están tratando de hacer es desindexar esas dos cosas”, expresó el economista.

Desde este punto de vista del especialista, lo que el peronismo está mostrando con este inicio de gestión es “pragmatismo”. “Es lo que se puede ver en estos primeros días, y que podemos decir que es positivo, es tratar de apuntar a solucionar los problemas sin una carga ideológica atrás, hablando desde lo económico”, comentó.

Lucas Dapena también se refirió a la emisión monetaria que en diciembre será de 100 mil millones de pesos. La semana pasada Miguel Pesce, director del Banco Central, emitió pesos para asistir al fisco y se sumó así a la tendencia que había iniciado Guido Sandleris.

“Sí le van a dar a la maquinita, pero por el otro lado tienen pisadas las jubilaciones y los sueldos... Así que va a haber inflación y una mayor recaudación, pero por el otro lado no va a haber un crecimiento parecido o congruente en las jubilaciones y sueldos, ese es el ajuste”, expresó el economista.

Dólares

Para Lucas Dapena, otro aspecto que debe atender este gobierno es la fuga de dólares. Consideró que se debe tratar de cortar las “dos canillas de salidas de dólares” y que el Gobierno no podía controlar: el dólar turista y el dólar ahorro o “la famosa fuga de capitales”, que no es otra cosa que la gente comprando dólares para guardarlos en el colchón.

“El Gobierno nacional trata de definir que el 30% es un impuesto a la compra de dólares que no está en la cotización. Tenías entre cinco y diez mil millones de dólares anuales de déficit en la balanza de turismo. No solo va a desincentivar la salida de dólares con el turismo sino a recaudar con aquellos que se vayan. Con el dólar ahora es lo mismo, tratan de que la gente no los saque del sistema, es decir que si vos querés comprar para ahorrar, te sale un 30% más caro”, expresó el especialista.

Corto plazo

Lucas Dapena destacó que por ahora lo que tiene que tratar de hacer el Gobierno nacional con la deuda “es reperfilar la de corto plazo”, y no tocar la de mediano y largo plazo.

“En el corto plazo, veo que las medidas que se han tomado son positivas, pero en el mediano plazo esto va a tener que empezar a cambiar porque no hay oxígeno para que esto empiece a crecer. Esta suba de impuestos, en un momento recesivo te complica mucho la salida. Creo que las medidas que están tomando son para tratar de acomodar las cuentas fiscales. Para el mediano el plazo, el tema de la suba de impuestos es complicado. Deberían aflojar un poco por ese lado”, expresó el economista.

Sin embargo, cree que hay indicadores que no se deben desatender y que se necesitan medidas para intentar proteger al empleado en negro, que es el más vulnerable y la economía más flexible para ajustar.

“En el momento en que las empresas no pueden pagar más impuestos, los dejan de pagar y en el momento en que tienen que echar gente la sacan, total están en negro. Es un problema y más en una economía como la nuestra que tiene un alto índice de informalidad, tanto laboral como impositiva”, agregó Dapena.

Opinó que hoy el Gobierno tiene que demostrar que maneja la inflación, que está tomando medidas para solucionar el tema inflacionario y el tema de la deuda.

“Las dos cosas las están haciendo. Cómo les van a salir no sabemos, pero al menos han ido en esa línea. Hicieron un buen diagnóstico de la situación y tomaron medidas que son buenas para el corto plazo. Después de esto el ahogamiento impositivo tiene que empezar a bajar porque se va a complicar el crecimiento”, finalizó Dapena.