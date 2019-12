“No se debe festejar un default”

El director de Finex, Álvaro Pérez, expresó que el Gobierno nacional entendió la importancia que tiene resolver la deuda en dólares y afirmó que está tomando las medidas para resolver ese tema.

Ayer se dio a conocer que el Gobierno cumplirá esta semana con el pago de vencimientos por US$ 850 millones de dos títulos de deuda, incluyendo el pago de fin de año del bono a 100 años emitido en 2017 en los tiempos en que Luis “Toto” Caputo manejaba el Ministerio de Finanzas, durante el gobierno de Mauricio Macri. Los mercados esperaban la confirmación de esta liquidación, luego de las muchas dudas que había en las vísperas de la asunción de Alberto Fernández.

“Lo que están haciendo ahora en cumplir con los compromisos de deuda, está bien pero es solo una parte. Argentina no debe entrar ni festejar un default, debe cumplir con sus compromisos para entrar nuevamente en el mercado voluntario de créditos, un mercado que necesita porque es un país deficitario y mientras lo sea, lo necesita. Yo creo que esa primer medida, el gobierno actual lo está entendiendo y está actuando en consecuencia”, expresó el economista.

La relación entre el PBI de Argentina versus la deuda en dólares está alrededor del 95% del PBI. Álvaro Pérez explicó que para un país con déficit como el que tiene Argentina es un panorama “complicado”.

“Un alto porcentaje de nuestra deuda está nominada en dólares y el PBI se mide en dólares, pero se genera en pesos. Cuando vos devaluás, tu PBI se hace más chico. Entonces ahora la deuda te pesa un 100%, cuando antes te pesaba el 50%. Este Gobierno, lo que seguramente va a hacer es frenar el tipo de cambio oficial con el que se mide la deuda. Una de las ventajas es que cuando te miden la deuda PBI no va a ser tan grande ni disparatado el valor”, explicó el director de Finex.

El economista aclaró que uno de los resultados de esa situación será tener un año con un tipo de cambio anclado a un cepo absoluto, que permitirá al Gobierno nacional recomponer el ratio de deuda del producto bruto interno.

Inflación

Álvaro Pérez comentó que el dólar fijo le puede generar al Gobierno una “contención nominal de la inflación”, es decir que va a haber productos que todavía no van a registrar tan rápidamente aumentos como cuando se devalúa.

“Los precios de la economía se van a ir acomodando a los dólares de referencia como el blue. Hay una puja del sistema de precios, que nos lleva a definir el tipo de cambio de cada transacción”, finalizó Pérez.