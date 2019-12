Un comedor comunitario se inundó y los niños están sin poder almorzar

El comedor comunitario infantil "Sueños y Esperanzas", ubicado en el humilde barrio de Santa Ana, en la zona del bajo, quedó totalmente anegado por las tormentas ocurridas el fin de semana en la Ciudad Termal.

Lo más grave del hecho es que los más de treinta niños que acuden a diario a almorzar no pudieron hacerlo, por un lado, por las condiciones físicas en la que está el lugar, y por otro, por la situación económica.

Cabe señalar que el comedor fue creado en febrero de este año con el objetivo de alimentar a los nenes de muy bajos recursos que acuden, entre los dos y los trece años de edad.

El lugar funciona en el patio de Mirta Salvatierra, encargada de cocinar a diario para ellos.

"Cada vez que llueve quedamos inundados, pero este fin de semana fue peor", manifestó a El Tribuno Salvatierra.

La encargada, doña Mirta, es una humilde mujer, también de bajos recursos, al igual que todos los que habitan en la zona. Se levanta todos los días a las seis para buscar leña del río, el cual está ubicado a unos pocos metros de "Sueños y Esperanzas".

Luego de buscar la leña, la mujer va en búsqueda del alimento para cocinar a fuego, ya que no poseen cocina ni mucho menos gas natural.

Se cocina bajo unas cuantas chapas improvisadas que funcionan de galería, para que los niños puedan resguardarse del sol, frío, calor y demás inclemencias del tiempo.

Respecto a las necesidades del comedor, Salvatierra señaló: "Todos los días salgo temprano a pedir en las carnicerías, hay dos que siempre me daban un poco de carne y con eso me daba vuelta para hacerles alcanzar las raciones. Pero ahora me dijeron que no me podían seguir colaborando por la situación económica, que cualquier cosa cuando tengan algo, me iban a llamar".

Las necesidades

Tristemente, el precario comedor subsiste por la caridad de algunos vecinos y unos pocos comerciantes de la comunidad rosarina. No recibe subsidio de ningún tipo.

"Nos hace falta de todo. Aceite, arroz, fideos, polenta, yerba, azúcar, harina, legumbres, y en el día a día siempre ayuda para completar la olla cualquier verdura, carnes o pollos", dijo con esperanzas doña Mirta.

Todo muy precario

En cuanto a la infraestructura, al tener piso de tierra, carecer de un techo seguro y los laterales abiertos, casi a la intemperie, cada vez que llueve queda todo intransitable y es imposible hacer el fuego para cocinar en esas condiciones.

"Hemos conseguido dos chapas que nos donaron tiempo atrás, con eso hicimos el techo y una especie de galería para que ellos coman. Pero lo mejor sería conseguir tres chapas más, y algunas bolsas que funcionen de pared, para cubrirnos de las inclemencias del tiempo, y cuando llueva, yo pueda hacer el fuego y cocinar bajo techo", dijo esperanzada.

Para todos aquellos que puedan colaborar: se necesita mercadería de todo tipo, cemento, y chapas. Comunicarse al teléfono 3876-475856.

Para colaborar

Doña Mirta Salvatierra, que con mucho cariño y sacrificio decidió abrir su patio de tierra para que entren los vecinos a alimentarse con un plato de comida al mediodía, apeló a la solidaridad de todos los corazones salteños. Lo que más necesita en vistas de este verano que será lluvioso, es que los que puedan colaborar, lo hagan con materiales de construcción que permitan dejar en mejores condiciones el precario patio de tierra con un techo obsoleto, que funciona como comedor. “La idea es hacer un piso para que cuando llueva no nos inundemos y ‘Sueños y Esperanzas’ pueda seguir funcionando.

Con los materiales, la mano de obra será de los propios vecinos del barrio”.

