Inglaterra implementa una particular forma de detener a motochorros: chocándolos

La policía del Reino Unido implementó un método radical para detener a los delincuentes que asalten en motocicletas que consiste en que -mientras los persiguen- los pueden chocar.

Desde Scotland Yard dieron vía libre a los agentes para que con los patrulleros se lleven puestos a los sospechosos de haber cometido un asalto.

Este método fue muy discutido desde su implementación en ese país y finalmente les dieron la autorización para seguirlos, tocarles la moto con el patrullero y capturarlos. El método fue denominado “contacto táctico”.

“Existe una percepción de que si te sacás el casco o no te detenés cuando te lo pide la policía, nosotros no podemos avanzar con ninguna acción. No es cierto. La gente espera que mantengamos a Londres a salvo. Los delincuentes que evaden a la policía en sus motos están tomando una decisión que los pone a ellos y a otros en riesgo. Nuestro mensaje es claro: podemos, queremos y vamos a perseguirlos en cualquier oportunidad“.

Dijo la comandante Amanda Pearson a The Telegraph. Fuente: A24