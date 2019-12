VIDEO. Joven salteña maquilla gratis a las chicas para sus cenas de egresados

Guadalupe Fuentes (22), es una joven maquilladora salteña que dejando de lado sus ingresos personales decidió colaborar con las chicas del secundario, que se preparan para sus fiestas de egresados y que no pueden hacer frente a los altos costos del make up.

“Vi la situación de muchas jóvenes que verdaderamente no pueden costearse este tipo de trabajos, y me decidí a maquillarlas sin cobrarles, es decir gratis, porque todas merecemos ser reinas en nuestra cena de egresados”, contó Guadalupe.

La propuesta se viralizó en las redes sociales y no tardaron en sumarse peluqueras y cientos de estudiantes ya sacaron su turno.

La movida fue creciendo día a día. Ya pasaron por sus brochas, pinceles, cremas, polveras y lápices decenas de chicas. “La que puede colabora con lo que tiene, sino se lo hacemos gratis, la idea es reponer un poco los productos para que alcance para todas”, puntualizó.

Por mayor información, los interesados pueden comunicarse a la cuenta de facebook de Guadalupe Fuentes.

Movida solidaria

Hoy, lo que nació como una colaboración se transformó en una verdadera fiesta solidaria que tendrá lugar el 6, 7, 14 y 17 del corriente, siempre a partir de las 21 en Rivadavia 453 de la ciudad de Salta.

“Desinteresadamente Susana Pontusi nos prestó un salón donde vamos a realizar un evento solidario y a atender a las más de 150 estudiantes ya inscriptas para maquillaje y peinado. Habrá también música y hasta un refrigerio. Queremos vivirlo como una fiesta. Se lo merecen”, contó la maquilladora salteña.

También le llegaron propuestas para visitar y replicar la movida en Cafayate y Rosario de Lerma, entre otras localidades del interior.

Hay que tener en cuenta que por estos días una sesión de make up parte de los 550 pesos y de peluquería también arranca en esos valores, por lo que muchas estudiantes no pueden hacer frente a esos costos, hasta que la iniciativa de Guadalupe las invitó a soñar.