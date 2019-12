Cuenca hizo la última entrega de casas y de soluciones habitacionales

Se llevó a cabo la entrega de 9 viviendas y tres soluciones habitacionales a familias adjudicadas en el municipio de Campo Santo. Las nuevas viviendas están ubicadas en un sector del barrio Altos Hornos y son las últimas que serán entregadas en la gestión del intendente Mario Cuenca y del gobernador Juan Manuel Urtubey. La entrega de las escrituras de las viviendas tuvo lugar en el complejo polideportivo debido a las inclemencias climáticas, contando con la presencia de Secretario Ejecutivo del IPV, Esteban García Bes, y del secretario de Asuntos Municipales, Miguel Calabró.

Sobre la entrega, el traspaso de mando y su destino político, el actual intendente Cuenca expresó: "Quise terminar con todas la obras que estaban en ejecución antes de retirarme, esto debido a que no quiero dejarle un problema a la próxima intendenta Josefina Pastrana, con ella estuvimos recorriendo todo el pueblo y la invité para esta entrega".

"Estamos en plena transición y ella va a tener la posibilidad de recibir un municipio totalmente saneado, sin ningún tipo de deuda, sin ningún tipo de cheque en la calle, le voy a hacer entrega de las llaves del municipio en mano, porque quiero que le vaya bien, yo amo al pueblo de Campo Santo por todo lo que me dio y deseo que siga creciendo", expresó Cuenca.

Con respecto a los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de Campo Santo e intentar ser el intendente de Güemes, expresó: "Fueron muchos años como mandatario de este pueblo, consideré que ya era hora de dejarle a otra persona la posibilidad de conducir su destino, pero mi pasión por la política me llevó a intentarlo con otra ciudad, no se pudo dar y eso debo aceptarlo", dijo.

"Con respecto a mi futuro, creo que me voy a mantener al lado de Gustavo Sáenz, ya charlamos con él y quiere que lo acompañe en esta gestión, no sé qué cargo puedo ocupar o quizás no sea ninguno, todavía no hay nada confirmado, pero es lógico que no me voy a retirar de la política", agregó.

Durante los actos de inauguración, Cuenca también dejó habilitada una cooperativa textil, consistente en máquinas de coser de tipo industrial, instaladas en un espacio físico acondicionado para la realización de los trabajos, en el sector del canchón municipal.

"Esto va a generar mano de obra y va a ser una solución al problema de la desocupación de varias familias camposanteñas. Quiero aclarar que yo no realicé ningún nombramiento para esa cooperativa, no puse a ninguna persona, eso se lo dejo para Josefina, ella durante su gestión será la encargada de los nombramientos".

Finalmente también quedaron habilitadas dos nuevas plazas en los barrios 80 Viviendas y San Isidro, trabajos que estuvieron a cargo del arquitecto Alejandro Fiorilla.

Sobre las viviendas que fueron entregadas, el secretario del IPV, Esteban García Bes, dijo que "éstas son viviendas que fueron construidas con fondos netamente provinciales, el municipio tuvo a su cargo la tarea de contratar a la empresa para la obra que se desarrolló en tiempo y forma, eso es algo que debe ser destacado, porque Campo Santo seguirá teniendo las puertas abiertas en el IPV para nuevas obras. Esto es muy importante para la intendenta electa Pastrana que podrá gestionar nuevas viviendas en el IPV".

Sin que haya ninguna confirmación, se especula con la posibilidad de que el actual intendente Mario Cuenca ocupe el cargo de secretario de Asuntos Municipales, cuyo actual titular es Miguel Calabró, quien estuvo presente en la entrega de viviendas.