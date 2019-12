Heinze condicionó su continuidad al frente de Vélez

Gabriel Heinze advirtió que su continuidad está sujeta a un "acuerdo" con la dirigencia aunque aclaró que tiene seis meses más y planifica su pretemporada.

"Tengo seis meses más de contrato, pero ya me reuní con el presidente (Sergio Rapisarda) y le expresé lo que pensaba. Tenemos que ponernos de acuerdo con la institución para seguir aportando cosas al club. La reunión la tuve ayer y seguiré trabajando una semana más", aseguró el entrenador de Vélez Sarsfield.

"Me quedaré acá, planificaré con mi profe la pretemporada y veré lo que me dice la institución. De ahí, sacaremos conclusiones y ya está", detalló el "Gringo".

Vélez visitará el lunes a Patronato de Paraná, a partir de las 19.45, y suma 25 unidades en el campeonato, a cuatro de los punteros Argentinos Juniors y Boca Juniors.

"No pienso después del lunes porque lo mío siempre fue muy claro desde el inicio de todo esto. Para nosotros este encuentro es muy importante como también lo fue el anterior", reconoció Heinze en un tono sereno y firme.