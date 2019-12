Hugo Moyano se cruzó con un hincha

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, se mostró molesto por los cantos que recibió la comisión directiva después de la derrota ante Banfield y tuvo un fuerte cruce con un hincha, que terminó siendo insultado.

Consultado por el repudio hacia su gestión al finalizar el encuentro, primero dijo no haberlos escuchado, pero luego apeló a la ironía: “Claro que estoy molesto por los insultos, miren si voy a estar contento”.

“¿Saben lo que pasa? Son 200 que se hacen los guapos cuando están juntos, que vengan acá y que me lo digan a la cara. Con perdón de la expresión, boludos hay en todos lados”, afirmó.

Esa frase generó que un socio, que escuchaba sus declaraciones al salir del estadio Libertadores de América, le replicará: “Con todo respeto Hugo, los socios no somos boludos, yo lo voté y estoy preocupado por el presente del club”.

Lejos de calmarse, Moyano respondió: “Hermano, ¿vos sabés cómo estaba el club hace unos años? ¿Entonces qué mierda hablás?”.

Antes de que el tema pasara a mayores, personal de seguridad retiró al presidente del club, que antes de esta tensa situación había afirmado sobre el equipo que dirige Fernando Berón: “El momento no es nada sencillo, pero todo se supera”.

Incluso, había profundizado sobre el mal momento económico por el que atraviesa el club, que necesita realizar varias ventas para equilibrar sus números.

“Pasa que nosotros hicimos contratos a los jugadores a un dólar de nueve pesos y hoy el dólar está arriba de los sesenta, lo que se hace insostenible para Independiente y para la mayoría de los clubes, lo que nos llevará a renegociar esos contratos”, afirmó.

Sin embargo, se mostró confiado en que “en poco tiempo se volverá a reordenar todo”.