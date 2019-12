Una multitud de hinchas de Estudiantes recibieron a Mascherano en La Plata

Más de 15.000 hinchas de Estudiantes de La Plata se reunieron hoy en el nuevo estadio de 57 y 1 para darle la bienvenida al experimentado volante Javier Mascherano, quien agradeció el cariño y manifestó su "curiosidad por lo que representa ser parte de la familia de este club".



Mascherano, refuerzo estelar del "Pincha" para el año próximo, ingresó al campo de juego pasadas las 19 y lo recibieron jugadores de distintas generaciones. Previamente en la conferencia de presentación destacó: "Sigo jugando porque me siento vivo, con ganas de seguir compitiendo y a esta altura de mi carrera necesito hacerlo en un club que me representa".



"Siento una gran adrenalina de volver a meterme en el barro del fútbol argentino, eso me genera una gran ilusión. Le había dado la palabra hace unos meses a Sebastián Verón que si la decisión era retornar al país iba a ser en Estudiantes", agregó.



Más adelante remarcó: "Acá no llega un gran talento, viene un jugador de equipo, de trabajo y es lo que aporté siempre en cada equipo que estuve. Conocer a gente que es tan importante en la historia de este club me hará la adaptación mucho más sencilla".



"Le agradezco a Estudiantes y a los que hicieron posible esto -añadió-. Esto es volver al fútbol que me formó, vengo con ganas de disfrutar. Fueron a buscar a un trabajador y a eso estoy dispuesto, a trabajar. Espero ser yo mismo, me han mostrado tantas muestras de afecto que me obligan a esforzarme mucho más".



Una vez finalizada la conferencia de prensa, ingresó al campo de juego pasada las 19 y ahí lo recibieron campeones del "Pincha" de varias generaciones, que tuvieron palabras de bienvenida.



Verón agradeció a la gente por haber colaborado con la entrada de un juguete que serán entregados a los chicos en las fiestas y en tono de humorada le habló al nuevo jugador de la institución: "Te da la bienvenida el doble de gente que me la dio a mí cuando volví y eso que yo nací acá. Así que fijate lo que te espera".



"Es la mejor bienvenida de mi carrera", devolvió Mascherano, que firmó pelotas, camisetas y las arrojó a los hinchas ubicados en las plateas y en la popular.



Su amigo, ex compañero de selección y del Barcelona, y desde ahora su entrenador Gabriel Milito, aseguró: “Es un refuerzo que nos va a aportar mucha jerarquía. Es un jugador con unas condiciones que encajan muy bien en lo que pretendemos. Eligió al club indicado para volver al fútbol argentino e intentaremos que siga siendo feliz jugando acá".



Con 147 partidos y 4 mundiales Mascherano es el jugador con más presencias en la selección argentina y su relación comenzó en La Plata el 16 de julio del 2003 cuando Marcelo Bielsa lo hizo debutar con la celeste blanca ante Uruguay, en aquel empate 2 a 2 en la inauguración del Estadio Ciudad de La Plata.



Ese día compartió equipo con Milito, quien marcó un gol en contra, mientras que Diego anotó los dos goles argentinos. Días después debutó en la primera de River, cuando Manuel Pellegrini lo incluyó el 3 de agosto en el triunfo frente a Nueva Chicago por 2 a 1.



Mascherano jugó 72 partidos para el conjunto millonario y hasta el momento fue su única camiseta en el fútbol local. Luego construyó su carrera en Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona y Hebei Fortune. En total su carrera en clubes tiene 634 partidos y 4 goles.



Su dilatada trayectoria está bañada en varios títulos con un Sudamericano Sub 20, dos medallas de oro en Atenas 2004 y Pekín 2008, campeón con Ríver, Corinthians y 19 títulos con el Barcelona.