Diego Maradona y Claudia Villafañe se reencontraron luego de años de distanciamiento

Luego de años de distanciamiento y conflictos legales que incluyeron denuncias cruzadas entre ambos, Diego Maradona y Claudia Villafañe se mostraron juntos al coincidir en un evento organizado por una marca de bijouterie en la que participa económicamente Gianinna, una de sus hijas.

Si bien tuvieron la oportunidad de volverse a ver en alguna de las veces en las que fueron citados por los tribunales en el marco de sus disputas, el astro futbolístico siempre evitó el contacto y prefirió mandar sucesivamente a sus abogados a esos encuentros.

En esta ocasión, la situación fue distinta: por primera vez en mucho tiempo, Maradona estuvo cara a cara con su ex esposa, de quien se separó en 2003, en medio de una demanda que le inició ella por presunto “abandono de hogar”.

Este viernes, sin embargo, el ex capitán de la Selección Argentina decidió aparecer en el evento del que participaba su hija. Aparentemente, la visita de Diego fue inesperada, ya que la propia Gianinna escribió en su cuenta de Instagram que fue “extremadamente feliz” al tener “la sorpresa” de que su padre haya compartido ese momento con ella.

En la misma red social, la joven compartió también una foto en la que se la ve junto a Maradona, Villafañe, su hermana Dalma y su hijo Benjamín Agüero, fruto de la relación amorosa que tuvo con el actual delantero del Manchester City, Sergio Agüero.

"Somos nosotros. Gracias por acompañarme en este nuevo desafío. ¡Necesitaba de ustedes! ¡Fui y soy muy feliz! ¡Gracias! ¡Los amo! , escribió Gianinna para acompañar la imagen de su familia otra vez unida, luego de mucho tiempo.

Además, la hija de Maradona subió un video a sus historias donde se la ve junto a Claudia Villafañe y un grupo de mujeres entre las que estaba Noel Barrionuevo, integrante del Las Leonas, y otro más en el que estaba Sergio Hernández, entrenador de la Selección Argentina de Básquet, entre muchas otras postales que compartió.

La velada tuvo otros momentos emotivos, ya que en una parte del evento ella realizó un show musical para los invitados junto a Dalma y Benjamín: “Mi hermana cantó y entre sus canciones me cantó Ella, lloré sin consuelo. Hace tres noches que me voy a dormir feliz de poder abrazar a la gente que amo!”, comentó al respecto Gianinna.

Hace pocas semanas, la joven había tenido un fuerte cruce con su padre luego de que ella insinuara que el “Pelusa” estaba teniendo problemas de salud y “no se está muriendo porque su cuerpo lo decide", pero "lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta”.

Pocos días después, el 10 respondió con un video en el que adelantó que no les va a dejar herencia a sus hijas y aseguró que no se está “muriendo para nada”, sino que vive “muy plácidamente” y que está trabajando activamente en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo. Yo les digo a todos, no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe. Estoy muy sano. Muy sano. Gracias”, dijo Diego Maradona en ese video.

Infobae