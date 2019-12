No se rinden: marcharon para pedir un mejor servicio de salud

La comunidad rosarina realizó una nueva marcha exigiendo múltiples mejoras en el hospital Melchora Figueroa de Cornejo. La caminata se inició en la plaza Independencia y finalizó en el nosocomio.

Durante la marcha, los vecinos se manifestaban aplaudiendo y a viva voz: "Basta de códigos rojos", "Justicia", y "Basta de violencia obstétrica", entre los principales reclamos.

Apenas se hicieron presentes, una de las vecinas autoconvocadas, víctima de violencia obstétrica, manifestó a El Tribuno: "Venimos a ver quién nos recibe porque queremos una respuesta sobre el petitorio que hemos dejado en la marcha anterior. Sabemos que la gerenta no iba a estar presente, según lo que ella dijo en un medio, y que iba a dejar un encargado, ya que ella tenía conocimiento de que nosotros íbamos a venir en marcha".

Al llegar al lugar, los manifestantes se dieron con la sorpresa de que no había nadie a cargo para firmar los códigos rojos. Tampoco había anestesista en caso de alguna urgencia. Solo había un traumatólogo.

Recorrieron el hospital en búsqueda del supuesto encargado, pero no hubo caso. Esto originó un descontento y una indignación generalizada entre los presentes.

"Lo único que conseguimos es hablar con un médico de guardia, y nos dijo que no había por el momento ningún encargado de firmar los códigos rojos. O sea que si en este momento hay una urgencia, encima que no hay anestesista, tampoco hay un encargado de ese enfermo", expresó Soledad Ojeda.

Otra de las vecinas presentes manifestó: "Este hospital está a la deriva como siempre. A la hora que "queman las papas', no hay nadie a cargo. La gerenta sabía muy bien que íbamos a venir y sin embargo no dejó a nadie encargado.

Lo que nosotros pedimos es que no haya más abandono de persona como le pasó a mi cuñado. Si esto sigue así, los rosarinos vamos a denunciarlos en la Justicia, ya no nos callamos más porque esto se tiene que terminar".

"Y si esto no cambia, vamos a seguir con las marchas hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto y revean la situación del hospital, porque acá estamos peleando por la vida de las personas, y por un trato digno", dijo otra de las manifestantes.

También otro de los presentes aseguró que "la gerenta sabía que veníamos y dijo en un medio que ella no iba a estar porque se iba a un curso en Salta y que iba a dejar a un encargado, lo hemos buscado por todo el hospital y no hubo caso, no logramos encontrar a nadie, solo rogamos que no haya un accidente ahora, porque no hay nadie que se haga cargo".

"Nunca nos dan información de nada pero tampoco aceptan lo que estamos reclamando y que es muy preocupante para nuestras familias. La gente todo el tiempo le está diciendo las falencias pero ellos no quieren dar el brazo a torcer sin importar que la vida de nuestra familia, abuelos e hijos están en riesgo. No hay quien firme un código rojo, nadie sabe dar una explicación, ni siquiera saben el nombre del supuesto encargado, tampoco hay anestesista, y una de las enfermeras nos dijo que no sabía nada, que ella recién ingresaba en su turno", finalizaron.

El petitorio enviado a Salud

Entre los principales reclamos de la comunidad rosarina hacia el nosocomio, figura el pedido de no más códigos rojos, trato humanizado hacia los pacientes en general, violencia obstétrica, mayor número de profesionales y de especialidades médicas.

La primera marcha fue en octubre y se hizo llegar en aquella ocasión el siguiente petitorio: "Vecinos nos dirigimos a Ud. para solicitar su inmediata intervención para lograr la sensibilización del personal:

1. Atención humanizada: basamos esta petición en los numerosos casos de pacientes que han recibido trato indigno, humillante y denigrante.

2. Se diseñen estrategias a fin de mejorar el trato y velar por el cumplimiento de los derechos de los pacientes y atender los reclamos proponiendo soluciones rápidas y efectivas.

3. Se fijen urgentes pautas de actuación en cuanto a proximidad (trato personalizado del paciente), agilidad (capacidad de resolver en tiempo y forma urgencias médicas para evitar muertes o agravamientos), y especialistas como traumatólogos, dermatólogos, otorrinolaringólogos, gastroenterólogos, endocrinólogos, kinesiólogos, diabetólogos, etc.

4. Mejora continua a través de encuestas a los usuarios del servicio médico sobre trato digno para evaluar los resultados de la puesta en práctica de programas tendientes a tal fin.

5. Mayor control: exigimos se haga presente en las instalaciones del nosocomio local, a fin de auditar presencia de los médicos de guardia, cumplimiento de horarios, disponibilidad de médicos en caso de urgencias teniendo en cuenta los resultados trágicos.

6. Recursos humanos. Sumado a la mala atención generalizada, existen recursos humanos precarizados laboralmente, lo que genera una recarga de tareas en ellos.

7. Violencia obstétrica: a raíz de un sinnúmero de casos de violaciones a la ley de parto respetado N§ 25.929, exigimos prioricen la temática para constreñir al personal del área a la observancia de los derechos contemplados en dicha normativa".

Las falencias, en evidencia

La falta de preparación para emergencia del hospital Melchora Figueroa de Cornejo, en cuanto a equipo médico e insumos, se hace muy notable cada vez que pasa algo: en la madrugada del domingo hubo un fatal accidente entre un colectivo de la empresa Flecha Bus y un camión que lo chocó de atrás, del cual confirmaron dos víctimas, dieciocho heridos con lesiones varias y dos en estado de gravedad, que fueron derivados a Salta en código rojo. Paralelamente, se viralizó en las redes sociales que en el hospital hacían faltas insumos para asistir a los accidentados y la gente empezó a llegar al nosocomio acercando sus donaciones. Desde la página oficial de la institución se realizó la siguiente publicación: “Buenas noches, estamos trabajando con el accidente. El hospital tiene todos los insumos para trabajar, no sabemos quién publicó la falta de algodones y gasas. No hace falta que se lleguen a dejar la colaboración, muchas gracias por su generosidad, pero venir hasta la guardia perjudica nuestra labor”.

Cabe destacar que personal uniformado de la Dirección de Tránsito Municipal acompañó en el recorrido de la marcha a los vecinos para garantizar la seguridad de los manifestantes.