En 10 meses el ferrocarril movió más de 2 millones de toneladas

En un año complicado, el ferrocarril Belgrano transita el tramo final de 2019 con obras de recuperación activas en diferentes ramales, un renovado parque y crecientes volúmenes de cargas transportadas desde el norte del país hacia las terminales portuarias de Rosario.

Poco a poco la región recupera una estratégica herramienta de desarrollo con la que las golpeadas economías regionales del NOA y del NEA empiezan a acceder a fletes hasta un 30% más bajos que las tarifas de los camiones.

Este año, entre enero y octubre, 2.039.281 toneladas de granos y productos agroindustriales salieron de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y el norte santafesino en trenes.

De esta forma, en diez meses, formaciones de hasta cien vagones movieron el equivalente a más de 72.000 viajes en camión, con todo lo que ello representa en términos de competitividad productiva, consumo de combustible, emisiones contaminantes, deterioro de rutas y accidentes viales.

El volumen de cargas transportadas de enero a octubre fue un 22% mayor, en relación con las 1.676.029 toneladas que movió el ferrocarril el año pasado, y un 188% superior a la marca de 707.071 toneladas de 2015.

El plan de recuperación del Belgrano Cargas tiene datos relevantes que El Tribuno presenta en este informe junto a una infografía que en la edición digital del diario podrá apreciarse de modo interactivo.

El proceso de reactivación que ya tiene renovada la mitad de los 1.800 kilómetros abarcados en red de trocha angosta es, ciertamente, un mérito compartido por dos gestiones. Los primeros recambios de vías empezaron a licitarse en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández y fueron acentuados por la saliente gestión de Mauricio Macri.

En los últimos cuatro años constructoras invirtieron más de 50 millones de dólares en equipamientos con los que la capacidad de construcción de vías saltó, en los últimos tiempos, de 200 a 600 kilómetros por año.

A este dato, el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Guillermo Fiad, agregó otro no menos relevante: hoy el precio de contratación de cada kilómetro de nuevas vías es un 20% menor que hace cuatro años.

A medio camino

Hasta ahora se renovaron 905 kilómetros de vías en Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. Otros 369 kilómetros se encuentran en obra y 60 kilómetros acaban de ser licitados para circunvalar Santa Fe y acortar el tiempo de viaje de las formaciones ferroviarias entre esa ciudad y las terminales portuarias de Rosario de las actuales 10 horas a menos de tres.

Repunte del servicio

Con la mitad de la red recuperada, el ferrocarril Belgrano mueve cargas tres veces mayores que hace cuatro años. Sus formaciones, de hasta cien vagones, transportan 4.000 toneladas de granos, un volumen que equivale a 144 viajes en camiones.

En 2015 los trenes demoraban 15 días en llegar desde Joaquín V. González a los puertos del Gran Rosario. Hoy recorren el trayecto de 1.180 kilómetros en siete días. Según previsiones técnicas, cuando las obras estén terminadas lo haría en solo tres días.

La reactivación ferroviaria generó más de 3.700 puestos de empleo directos. Actualmente hay cerca de 2.000 trabajadores ocupados por las contratistas.

Fuerte inversión

Según datos del Ministerio de Transporte de la Nación, en los últimos cuatro años se invirtieron cerca de 3.000 millones de dólares en obras, insumos para la construcción, parque ferroviario nuevo y logística.

Se volcaron 807 millones de dólares en la compra de 3.500 vagones, 107 locomotoras, maquinaria y herramientas. Otros US$ 1.235 costaron las obras certificadas en diferentes ramales y US$ 427 millones se destinaron a la compra de durmientes, rieles y fijaciones. A la par, se invirtieron US$ 60 millones en movimientos logísticos.

En Salta

En la provincia se licitaron 496 kilómetros de vías nuevas, con una inversión global cercana a los 487 millones de dólares. Trenes Argentinos Infraestructura informó que ya se terminaron 239 kilómetros. De acuerdo con el último reporte oficial, otros 257 kilómetros se encuentran en ejecución. En Salta está proyectada la recuperación de otros 287 kilómetros incluidos en las dos últimas adendas de los acuerdos de financiamiento chino.

Nuevos puentes

El plan de recuperación de la red del Belgrano Cargas incluye a 44 puentes ferroviarios en territorio salteño, con una inversión de alrededor de 94 millones de dólares. En diez de ellos ya se reemplazaron antiguas y deterioradas estructuras por nuevas de hormigón armado (4) y metálicas (6). En otros ocho se realizaron estudios para determinar el grado de deterioro y el tipo de intervención necesaria. Hay tres puentes en proceso licitatorio y 23 proyectados con la ampliación del financiamiento chino.