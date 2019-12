Romeri: “Creo en la alternancia y me voy con la tranquilidad de la labor cumplida”

El escribano, de 42 años, sorprendió a los salteños al no pretender una reelección en su cargo. Hizo un balance positivo de sus ocho años de gestión frente a la comuna metanense. Destacó que logró dotar al 97% de la ciudad con los servicios de agua y cloacas y que la conectividad, con obras de apertura y pavimentación de calles y la construcción de puentes, fueron una prioridad. Señaló que deja un municipio ordenado, sin juicios y solamente con las deudas corrientes. “En estos ocho años de gestión hemos transformado nuestra localidad, mejorado la calidad de vida de los vecinos”, remarcó.

¿Cuál es el balance de la gestión que tuvo como intendente de San José de Metán?

Mi intención siempre fue la inclusión del vecino, para que se sienta parte de una agenda política que podía ir mutando permanentemente cuando las necesidades comunales así lo requerían. Esto se manifestó en los ocho años con obras civiles y relacionadas al desarrollo humano, como lo fueron las 17 escuelas deportivas, las capacitaciones permanentes, el desarrollo cultural y con el gran desafío de incluir a la ciudad como un verdadero destino turístico, a través de eventos como el exitoso Festimiel y dotando de la infraestructura necesaria como las mejoras y las cabañas construidas en el balneario, el Paseo Ferro Urbanístico, el cine, la costanera del río Conchas y el denominado Refugio El Crestón, entre otras.

¿Por qué no fue por la reelección en su cargo?

Siempre sostuve que creo y es necesaria la alternancia en los cargos públicos. Es una decisión que venía anunciando desde que fui reelecto hace cuatro años, aunque muchos no la creyeron y luego se sorprendieron. Quiero decirles que me voy tranquilo porque puse mi mayor esfuerzo, día a día, para construir una ciudad mejor, para que nuestra localidad esté en la agenda provincial y nacional, para lograr obras y servicios en beneficio de los vecinos de los distintos barrios. No fui por una nueva reelección en mi cargo, además, por una decisión familiar. En eso tuvieron mucho que ver mi esposa y mis hijas.

Usted siempre tuvo una visión emprendedora. ¿Cómo trabajaron en ese sentido?

Para que la gente tenga una idea global de nuestro trabajo en estos momentos se están terminando de instalar en nuestro parque industrial tres nuevas empresas. Siempre hemos pensado que es tan importante la macroeconomía como la economía familiar, ya que esta sostiene día a día las necesidades de cada uno de los hogares. Por ejemplo, en estos ocho años hemos otorgado una gran cantidad de microemprendimientos a través de programas provinciales, nacionales y municipales. Creo que es fundamental que en épocas de crisis que el vecino se sienta parte importante en la búsqueda de soluciones, generando su propia fuente de trabajo.

Por otra parte, siempre fue un gran tema el parque automotor de la Municipalidad, debido al incremento permanente de los servicios en una localidad que tiene más de 40.000 habitantes y 67 barrios. Hemos adquirido dos camiones para la recolección de residuos, una motoniveladora, tres tractores con acoplados, una pala niveladora, una minicargadora, una pala frontal, dos camionetas y un hidroelevador, entre otras cosas. El mantenimiento siempre fue un desafío debido a la exigencia que se le imprime a las herramientas, que muchas veces quedaron fuera de servicio y luego tuvimos que reparar. Fue una constante.

También tuvieron una importante inclusión los parajes rurales, adonde llega la recolección de residuos y hemos realizado importantes obras como refuncionalización integral en Yatasto, El Durazno y Metán Viejo, donde llegamos con pavimentación y cordones cuneta, agua y caminerías, capillas y un puesto policial.

Las capacitaciones gratuitas con salida laboral fueron una constante. Sumado a ello, se trabajó firmemente con bancos, la Cámara de Comercio y diferentes organismos provinciales y nacionales.

Ya se terminó la segunda etapa del Paseo Ferro Urbanístico en el centro de la ciudad, dando continuidad a una obra que cambió el centro de la ciudad, junto al cine que todos los metanenses pueden disfrutar.

¿Las obras continúan?

Sí, efectivamente, no hemos parado ni un minuto desde el día que asumí como intendente. En la actualidad existen obras en ejecución próximas a inaugurarse, como por ejemplo un centro de alto rendimiento en el complejo municipal, cabañas en el balneario camping, un cartódromo, el paseo ferro urbanístico, pozos de agua, un parque lineal de 600 metros en la Costanera y la pavimentación de calles.

A través del Programa Nacional de mejoramiento de hábitat conseguimos 62 millones de pesos que fueron destinados a cambiar la vida de los vecinos de la zona noreste de la ciudad, concretando obras de pavimento, agua, cloacas e iluminación con sistema led en el 100% de los barrios Diógenes Zapata, La Misión y parte de la villa San José. Asimismo, se construyeron 101 baños, erradicándose 100% los pozos letrinas, se edificaron 37 casas para la comunidad aborigen y veredas donde no existían.

¿Cómo se trabajó en turismo?

Hemos apostado fuertemente a la captación del viajero, por ello se construyó el Refugio El Crestón, emplazado en medio de las yungas, en el camino hacia el cerro El Crestón, con dormitorios, sanitarios, cocina y cancha de básquet, lugar que en la actualidad está concesionado y que ofrece diferentes servicios como trekking, cabalgatas, paseos en bicicleta, avistamiento de aves y espacios para disfrutar la naturaleza.

El balneario Camping Municipal fue dotado de una nueva batería de baños para damas y caballeros con servicio de agua caliente. Se construyeron cuatro cabañas que tienen dormitorio, baño, asador, garaje y servicios esenciales, asadores, vigilancia permanente y todo lo necesario para los turistas y vecinos. En las piletas del balneario se colocaron toboganes de gran tamaño.

La costanera, que colinda con el balneario y el río Conchas es otro espacio para la práctica de diferentes deportes.

La ciudad de San José de Metán fue sede durante estos años en diversas competencias deportivas como los campeonatos de cafeteras, de karting, de motocross, de enduro y de mountain bike, siempre apoyando estas propuestas y ofreciendo grandes espectáculos gratuitos para el público.

Hay que destacar que funcionan en la ciudad 16 escuelas deportivas gratuitas destinadas a niños jóvenes y adultos, de las cuales surgieron deportistas destacados a nivel nacional e internacional.

¿Cuáles fueron los logros en lo cultural?

En el primer año de mi gestión realizamos el primer Festimiel, festival que fue instalándose en el norte del país y que hoy es considerado como uno de los mejores de Salta. Convocó a artistas de primer nivel que pudieron disfrutar miles de personas en las siete ediciones ya concretadas.

Por otra parte, anualmente se ofrecieron 24 talleres culturales gratuitos para todas las edades, se realizan espectáculos al aire libre en plazas y paseos y se marcó presencia en cada evento organizado por instituciones locales.

La terminación y puesta a punto del cine fue un gran desafío. Se inauguró una sala con la mejor tecnología en imagen y sonido. Fue concesionado a una empresa local del grupo Ferrer y ofrece al público estrenos simultáneos a nivel nacional.

¿Es importante el apoyo a las instituciones y el trabajo conjunto para lograr mejoras?

Sí, hemos trabajado para que la escuela especial Evita tenga su edificio propio, las escuelas de nivel primario cuenten con sus jardines de infantes y para que cada institución educativa pueda mejorar sus edificios. Desde un principio estuvimos codo a codo con la sede Regional Sur de la UNSa, porque un pueblo educado es un pueblo que tiene futuro.

También hicimos el cercado perimetral de un predio, donado por el municipio a la institución, donde se construirá un albergue y el comedor para los estudiantes.

Algo muy importante y que trajo grandes beneficios a la comunidad es la concreción del pase libre y hoy son cientos los estudiantes que pueden viajar en forma gratuita.

Se gestionaron e inauguraron oficinas provinciales como el IPV, la Secretaría de la Niñez y la Juventud y Defensa del Consumidor, entre otras. Se trabajó firmemente con programas provinciales y nacionales para que los metanenses puedan acceder al “Anafe en Casa”, la garrafa social; y otros beneficios.

¿Qué piensa sobre la gestión que va a iniciar el nuevo intendente?

Veo en José María Issa muchas ganas de afrontar desafíos que son visibles en nuestra comunidad, con proyectos y anhelos en los que los vecinos se ven representados.

Le pido a la comunidad que acompañe la gestión del nuevo intendente porque el éxito de José va a ser el de todos los metanenses. Me voy convencido de que así se hará.