Corsos Color: confirman la descalificación de 3 conjuntos

Terra Zamba, Mari Mari y Dioses del Caporal quedaron fuera de la competencia por no cumplir con el reglamento de la comisión de Corsos Color 2019.

Luego de la polémica y discusiones, el pasado martes por la noche se llevo a cabo una reunión entre caciques y miembros de la comisión organizadora de los Corsos Color 2019, donde se informó la decisión de descalificar a los conjuntos Terra Zamba, Mari Mari y Dioses del Caporal por haberse presentado en las últimas noches del evento con una cantidad mínima de participantes, no llegando a cumplir el número de sesenta bailarines solicitado en reglamento.

En cuanto al pim pim Ama Vera, por no presentarse la segunda noche del corso el pasado domingo 20 de enero no podrá participar por los premios. De esta manera, de los 34 conjuntos que participaban del evento solo 30 siguen en competición.

Desde el primer fin de semana se hablaba inclusive de nueve conjuntos que estaban observados por su pálida presentación en cuanto a la cantidad de integrantes, definiéndose esta situación en la tercera noche. De esta manera se achica el corso oranense.

En diálogo con Pablo Mealla, coordinador de la comisión organizadora, explico que en el artículo 33 del reglamento de los corsos expresa claramente que "solo tendrán derecho a la adjudicación de los premio los participantes de los diferentes rubros que se encuentran inscriptos y que hayan tenido asistencia completa los que no hubiesen cumplido con este requisito serán calificados como invitados sin derecho a la premiación". El pim pim Ama Vera justificó su inasistencia, por un desperfecto en el transporte. "Por lo tanto no quedan descalificas por eso le dejamos el cupo de las sillas para seguir alquilando pero no participan por los premios" remarcó.

Otro punto que está contemplado es la sanción para las agrupaciones que presenten participantes en estado de ebriedad. "Creo que allí debemos poner el esfuerzo de mejorar porque las quejas de los alcoholizados bailando han sido numerosas. Sobre lo que marca el reglamento, cada uno de los artículos del mismo fueron aprobados por los caciques o sea que ellos están sabiendo muy bien las sanciones que pueden recibir por las faltas cometidas", dijo Mealla.

Sobre el dinero del tercer premio en la categoría de comparsas artísticas y los pimpineros, que quedaran desiertos por falta de participantes, desde la comisión aclararon que "aún no se tomó ninguna resolución al respecto pero ese tema es potestad exclusiva de la comisión".

Opina un descalificado

Ángel, cacique de la agrupación Terra Samba, descalificada del corso.

"La verdad que nada me sorprendió de lo sucedido en las últimas horas. El corso se convirtió en un gran negocio y no les importan para nada los participantes. Solo aplican algunos puntos del reglamento y hacen la vista gorda en otros", empezó diciendo el cacique.

"Si bien ningún otro cacique salió a favor de nosotros, los descalificados tampoco me sorprende esa actitud porque el egoísmo es muy grande y el compañerismo es cero. A mí me queda una deuda de $150 mil que la tengo que pagar solo porque ni siquiera una pequeña ayuda recibimos de la comisión", indico Ángel.