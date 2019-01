La catástrofe y la izquierda Dorian Grey

El chavismo-madurismo es lo peor que le ha pasado a Venezuela en toda su historia. El socialismo es el mal de estos tiempos. Cien millones de asesinados en menos de cien años es un número que ha sido aceptado por ellos mismos. Pero, es evidente, la izquierda tiene mejor prensa que la derecha. No se venden remeras con la imagen de los fusilados por el Che Guevara pero sí de este último.

Es un hecho: la izquierda maneja la propaganda política con una maestría sin par y sin el menor escrúpulo. Inventa, tergiversa e impone a los hechos sus interpretaciones de guerra de clases y, si no se ajustan, peor para ellos. Repetir una mentira hasta el cansancio y escrachar por "facho" al que la desmiente es una táctica que le dado buenos resultados sin importar lo ridículo o cínico que signifique defender lo indefendible. Hoy sostiene, sin empacho, que la proclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela es un golpe de Estado al gobierno de Nicolás Maduro son algunas de las cuentas de ese infinito collar. A la izquierda no le importa la formalidad "pequeño burguesa" de las instituciones liberales. Acatan la ley en la medida que les sirve para llegar al poder. Pues bien, para de alguna manera justificar el apoyo a un gobierno vergonzoso, como el de Nicolás Maduro o, en su defecto, el no reconocimiento al presidente Guaidó, se desgarran las vestiduras ante el apoyo explícito de Donald Trump. Dicen que al presidente norteamericano no le interesa la democracia sino el petróleo de Venezuela. Sin embargo, le ruegan a los EEUU para que les siga comprando mientras Maduro se lo regala al régimen cubano. .

Pino Solanas, Víctor Hugo Morales, Maradona, Atilio Borón, el kirchnerismo en bloque, Pérez Esquivel, Hebe de Bonafini, Luis D'Elía, Mempo Giardinelli, Gustavo Silvestre y casi toda la izquierda ha salido en defensa de Maduro. Les importan un rábano los cuatro millones de venezolanos que emigran con lo puesto, en la mayor catástrofe humanitaria de la historia de América Latina.

El papa Francisco, por su parte, está preocupado por el derramamiento de sangre que supone la proclamación de Guaidó. Coincidió con la izquierda en Panamá, cuando dijo: "Nuestros pueblos no son el "patio trasero' de nadie". No se enteró, así parece, que el derramamiento de sangre provocado desde el poder y contra los débiles transcurre desde hace casi dos décadas en Venezuela. Tampoco registró el hambre de los niños venezolanos, ni la diáspora forzada de los desesperados que huyen a pie.