Lizy y su romance con un salteño de 23 años 

Ay el amor, el amor... La actriz y ahora conductora Lizy Tagliani contó durante su paso por el segmento “El diván de Vero” (Cortá por Lozano, Telefé) que hay un salteño de 23 años, “enorme”, que está enamorado de ella. ¿Le dará una oportunidad?

“Tengo uno de 23 años. Está enamoradísimo, pero no vive acá, es de Salta, vino a fin de año... Pero es muy chiquito. Yo lo charlo, le dije que me encanta, conozco a su primo pero le digo no puede ser,” contó tras ser consultada sobre su presente sentimental.

Lizi contó que el salteño siempre tuvo parejas mayores: “Date cuenta que cuando tenías 18 no conocías otra cosa. Para vos comerte viejos es normal”, contó entre risas. “No podemos hacer nada”, agregó. “Es enorme. Eso me gusta que sea gigante”, dijo.

La diferencia de edad parece ser el único impedimento por el cuál todavía no están juntos.

Llega “Precio Justo”

Desde este lunes 4 de febrero a las 11.30 los mediodías de Telefe se llenan de juegos, premios y muchísimo dinero. ‘El Precio Justo‘ es un formato de entretenimientos que surgió en los Estados Unidos en los que los participantes compiten intentando acercarse al precio de distintos productos.

El programa fue furor en más de 120 países ¡y Lizy Tagliani se prepara para desplegar todo su humor!