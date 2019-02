Atrapó un delfín, lo paseó en cuatriciclo y se lo comió: Deberá pagar una multa millonaria

Un hombre cazó un delfín en peligro de extinción y lo paseó en cuatriciclo por un balneario en Coronel Dorrego, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Los turistas, indignados, publicaron las fotos en las redes sociales y denunciaron al autor del hecho.

El acontecimiento ocurrió en el balneario Marisol de la mencionada localidad bonaerense. Si bien testigos del hecho denunciaron que el hombre lo pescó y lo mató con un “bichero”, el acusado aseguró que fue un accidente y se lo comió.

En las fotos que circularon se puede ver claramente que el animal se encontraba lastimado en el lomo. Si bien el delfín pudo haber llegado a la costa por otros motivos, su muerte no fue natural.

El denunciado, identificado como Rubén Vicente, reconoció que actuó mal pero que no fue a propósito. “A mí me hizo mal esto. Yo tendría que haber venido escondido y dejarlo tirado, pero ya está. Lo comí y los restos los tire al mar. No tengo nada que esconder. Fue un accidente”, dijo al medio local LU24.

“Fui a pescar a La Boca lenguado como siempre y saqué una pescadilla. Al rato tuve un pique grande. Pensando que era una corvina, me llevó para el lado del río. Pelee un rato y cuando llegó después de 40 minutos medio cerca de la orilla no estaba bien el pescado y no lo pude sacar y a lo último lo saqué enredado en la bajada y enganchado. Pegó coletazos y traté de tirarlo al agua y encaró a la orilla otra vez, trato de dejarlo y tirarlo al agua dos veces, pasaron 10 minutos y lo dejé ahí y lo llevé”, detalló el hombre.

Además, ante las críticas de los vecinos, Vicente se mostró enojado con la comunidad del balneario porque no lo defendieron: “No me gustó como me trató la gente. Nadie salió a defenderme y todos hablaron sin conocimiento”, declaró.

Según informó el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), luego de entrevistar al acusado, el Gobierno bonaerense decidió sancionar al pescador que mató al delfín en peligro de extinción, aplicándole una multa que “puede llegar al millón de pesos”

Un pescador capturó un delfín Franciscana, especie protegida en extinción, en Coronel Dorrego. Nuestros guardaparques lo localizaron y labraron un acta de infracción. También se supo que lo utilizó como alimento. Le tomó esta foto que se viralizó y nos ayudó a encontrarlo pic.twitter.com/qWgf1CwY3a — Ambiente Provincia (@opds_gba) 31 de enero de 2019

“El delfín Franciscana es una especie en peligro de extinción protegida en la provincia de Buenos Aires y declarada Monumento Natural, que es la máxima categoría de preservación”, detalló subsecretario de Planificación Ambiental del OPDS, Martín Boccacci, en un comunicado.

Desde el organismo, explicaron que “la principal amenaza del Franciscana es la pesca incidental, ya que cada año mueren entre 500 y 800 delfines al ser atrapados por las redes en la provincia de Buenos Aires y unos 2.000 en toda su área de distribución”. Y precisaron que de persistir la pesca, el delfín podría extinguirse en los próximos 30 años.