Guerra sin cuartel entre el intendente y el Concejo

Juan Carlos Alcoba, 12 años intendente de la localidad y actual presidente del Concejo Deliberante desmintió en forma categórica varios dichos del intendente Alfredo Darouiche y anticipó que su bloque formalizará una denuncia contra el jefe comunal por falta a los deberes de funcionario público, entre otros cargos. "Estoy cansado de tantas mentiras de este intendente que falsea y manipula la información pero que no dice que su gabinete municipal está conformado por 32 personas, en su mayoría, de Tartagal y de Salvador Mazza. Una cantidad innecesaria de funcionarios con lo que eso significa en materia de presupuesto", dijo.

El detonante

La semana anterior, el intendente Alfredo Darouiche había reclamado airadamente en una nota periodística realizada por El Tribuno por la actitud de los ediles opositores y les anticipó: "Por su mezquindad de no querer aprobar los convenios para que le cobremos a las petroleras, no les voy a pagar las dietas porque los recursos del municipio no alcanzan. Ahora vienen las paritarias y tenemos que discutir aumento de sueldo al personal municipal, pero los concejales se aumentaron ellos las dietas y no quieren aprobar la nueva ordenanza tarifaria porque buscan extorsionarme con esas actitudes".

Contraofensiva

Alcoba replicó con fuego graneado. "Darouiche miente deliberadamente cuando afirma que el Concejo no quiere firmarle los convenios para que cobre los tributos municipales a los grandes contribuyentes, como son las empresas petroleras, y cuando dice que por nuestra responsabilidad no puede comprar camiones ni maquinarias. Cuando me fui, el parque automotor era prácticamente todo nuevo y ahora no sacan ni los yuyos del edificio municipal. En el presupuesto municipal repite las obras que debe hacer de un año para otro y nunca presentó la cuenta general del ejercicio de los años 2016,2017 ni 2018", recordó Alcoba.

Implacable, el edil aseguró que "la gente peregrina por una ayuda social que no recibe a pesar de que la Provincia le remite todo lo que le corresponde a Aguaray aunque él diga que lo discriminan. ­No es cierto!".

De inmediato anunció: "Por todo eso vamos a denunciarlo ante la Justicia".

Exintendente de Aguaray y actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Alcoba, tiene mayoría en el legislativo, ya que preside el bloque de Adecco (Asociación Democrática Comunal), conformado por 5 de los 7 ediles de la localidad norteña.

9 meses sin cobrar

Alcoba expresó: "Para nosotros no es ninguna novedad que no nos pagará las dietas, porque a los cinco concejales de Adecco no nos paga desde mayo del año pasado. Los otros dos ediles, uno del PRO y otro del FPV, pero que actúan como oficialistas, están cobrando regularmente y ese también será motivo para la denuncia que vamos a formalizar en la justicia".

Alcoba a la vez que mostró las ordenanzas que autorizan al ejecutivo a elaborar los convenios con las empresas Refinor y Pan American Energy "para que el municipio pueda cobrarle la tasa de actividades varias".

"Es falso que nosotros no le hayamos querido aprobar esos convenios con estas empresas. La ordenanza está aprobada desde mediados del año pasado en el caso de PAE y si él no elabora el convenio para que el Concejo lo revise y lo autorice es por su propia incapacidad o la de sus funcionarios", añadió. "En el caso de Tecpetrol, nunca nos mandó el proyecto de ordenanza que dará lugar a la firma del convenio con esa empresa por lo que la única que tributa es Refinor. Esta última se rige por un convenio del año 2012 que toma como referencia el precio de la nafta super por tanto siempre está ajustado a los índices de inflación. Si el municipio no percibe las tasas de las otras dos empresas es por responsabilidad de él como intendente y de la gente que lo asesora" consideró.

Tensiones de larga data, y un contexto crítico

Aguaray vive una gran incertidumbre porque la única planta industrial, la Refinería de Campo Durán, ha disminuido notoriamente su actividad. La situación se agudizó en enero.

Refinor, el consorcio que opera el complejo Campo Durán, asegura que no habrán despidos, pero el próximo 7 de marzo habrá una reunión decisiva en el Ministerio de Trabajo de la Nación. En ese contexto, las diferencias de Darouiche y Alcoba solo agravan el escenario. El actual jefe comunal denunció a Alcoba en la Justicia penal apenas asumió en 2016; este le responderá ahora con otra denuncia por una discriminación inconcebible.

Pablo Arequipa, concejal del PRO, dijo: “Con el voto de los 5 concejales del bloque que preside Alcoba mis pares aumentaron la dieta sin necesitar ni el voto mío ni del concejal Mario Luna (FPV). Pero lo más lamentable es que desaprobaron muchos proyectos que son de interés social”.

Un argumento similar había sostenido Darouiche en la entrevista anterior. Alcoba aclaró: “Aumentamos la dieta pero es falso que hayamos afectado partidas de ayuda social ni que hayamos sumado más recursos a otras partidas del cuerpo deliberativo. Lo que hicimos fue incorporar una partida para mejorar nuestra sede porque el edificio está deteriorado y necesita refacciones pero decir que le quitamos ayuda social a la gente para sumarla a nuestros bolsillos es totalmente falso y lo único que se busca con esto es provocar la bronca hacia nosotros”.