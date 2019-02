¿"El calor" o "la calor"? La "duda existencial" que aclaró la RAE después del video del salteño

Las altas temperaturas que se vivieron en el país durante este mes, más la viralización del video de un salteño haciendo alusión a "la calor", la Real Academia Española salió a responder las numerosas consultas que se multiplicaron acerca de si es correcto decir "la calor".

En este contexto, la RAE respondió a través de un tuit: “En la lengua culta actual ‘calor’ es un sustantivo masculino («el calor»). No obstante, el uso en femenino («la calor»), normal en el español medieval y clásico, se da en muchas zonas del sur de España y América, incluso entre hablantes cultos”.

De esta forma, y gracias a la aclaración de la RAE, se concluyó que este sustantivo puede ser acompañado por ambos artículos. De hecho, es muy común escuchar el término “la calor” en la zona del noroeste argentino.

Siguiendo esta línea, “el/la calor” es una de las tantas colocaciones de la lengua española que permiten identificar la desinencia y el lugar de origen del hablante. En este sentido, existen otros sustantivos ambiguos que pueden llevar tanto el artículo femenino como masculino, según la RAE. Estos son sartén, azúcar, maratón e interrogante.

#RAEconsultas En la lengua culta actual «calor» es un sustantivo masculino («el calor»). No obstante, el uso en femenino («la calor»), normal en el español medieval y clásico, se da en muchas zonas del sur de España y América, incluso entre hablantes cultos. — RAE (@RAEinforma) 4 de febrero de 2019

"¿Hace falta que no corra ni una p..a briza? Igualmente, lo peor de todo, son los comentarios de algunas personas tipo:'está re lindo el calor, por qué no vas a la pile; ¿por qué no salís un rato a tomar un helado'. ¿Vo' me va' a pagar el helado?; ¿vo' me va' a pagar la pile? Si vo' me lo va' a pagar, no me quejo nada", decía el joven cafayateño sobre las altas temperaturas. Y luego sigue "Voy a empezar a decirle "LA CALOR", a ver si también se ofende y se va. ¡Señora, Pachamama, cambiame el clima que me c..o de calor"!.