Olimpia desnudó los errores de Cachorros

Fue un partido a puro goles, el que Olimpia Oriental le ganó a Cachorros, por 5 a 4, en el estadio de la Liga Salteña. El celeste de Rosario de Lerma sumó su primera victoria en el torneo y este resultado le permite llegar envalentonado al próximo compromiso frente a Central Norte, el líder de la zona 3, de la región norte del torneo Regional Federal Amateur.

Y el que madrugó en el festival de goles que regalaron ambos rivales fue el tricolor, porque a través de Facundo Andrada, con golpe de cabeza puso arriba en el marcador a su equipo. Olimpia quedó algo desorientado con el tanto en contra, pero consiguió hacer pie; así Franco Delgado empezó a crecer en el trabajo de contención y Diego Rodríguez apareció como el atacante dispuesto a provocar más de un dolor de cabeza a los defensores contrarios. Y el mismo jugador se encargó de lograr la igualdad en uno.

Otra vez Cachorros elevó la cuenta por intermedio del Nico Arteaga, pero Juan Perillo con su olfato goleador marcó el dos a dos para ir al descanso.

El quedo de Cacharros fue notorio y es lo que aprovechó el conjunto vallisto que con anotaciones de Facundo Botelli, Alejandro Carabajal (en contra) y otra vez Perillo para gritar el quinto, selló el triunfo. Intentó el perdedor con anotaciones de Leo Cruz y Marcos Botelli de tiro penal y no alcanzó.

Por lo que mostró Olimpia Oriental, se llevó en forma merecida la victoria.

CACHORROS 4 O. ORIENTAL 5

P. Ramos (4) P. Casimiro (5)

A. Carabajal (3) C. Geróni mo (6)

C. González (4) F. De Pauli (6)

M. Sánchez (5) R. Zárate (5)

J. Vilte (5) A. Silva (5)

C. Churquina (5) F. Ríos (6)

F. Andrada (4) F. Delgado (6)

F. Conte (4) F. Botelli (7)

F. Ambrogi (5) L. González (5)

M. González (4) J. Perillo (6)

N. Arteaga (5) D. Rodríguez (6)

DT: O. Mendía DT: M. Rodríguez

Goles PT: 4’ F. Andrada (C), 19’ D. Rodríguez (O), 29’ N. Arteaga (C), 44’ J. Perillo (C). ST: 6’ F. Botelli (O), 27’ A. Carabajal e/c (O), 32’ J. Perillo (O), 38’ L. Cruz (C), 42’ M. Botelli (C).

Cambios ST: inicio, M. Botelli (5) por F. Conte (C), 12’ L. Cruz (5) por M. González (C), 24’ D. Cortez por J. Vilte (C), 29’ Gomila por F. Botelli (0), 34’ R. Rodríguez por J. Perillo (O), 35’ A. Cabirol por A. Silva (O).

Incidencias ST: 25’expulsado F. Andrada (C)

Jornada: 3ª fecha. Zona 3

Árbitro: Mariano Córdoba (5)

Estadio: Liga Salteña