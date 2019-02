Argentina perdió con Brasil, pero el campeón es Ecuador

La Selección argentina Sub 20 se quedó con el subcampeonato del Sudamericano de Chile, al perder en la última fecha del hexagonal final por 1 a 0 frente a Brasil, que igualmente no pudo clasificar al Mundial de Polonia 2019, donde sí estará la albiceleste.

Un penal ejecutado por Lincoln, que alcanzó a rozar el arquero albiceleste Manuel Roffo, fue la única diferencia del partido, a los 39 minutos de la primera mitad.

Este resultado privó a los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista de quedarse con el título en Chile, que pasó a manos de Ecuador, dirigido por el argentino Jorge Celico, que hasta este domingo había sido el único rival que le ganó a la albiceleste, y dos veces.

Tampoco le sirvió a Brasil la victoria, porque no le alcanzó la diferencia de goles para superar a Colombia, que se quedó con el cuarto puesto y último boleto al Mundial de Polonia 2019.

Argentina, al igual que Ecuador y Uruguay, ya estaban clasificados al Mundial y a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Entre la desesperación (y el apuro) de Brasil por conseguir los goles que lo depositaran en el Mundial y la tranquilidad (y especulación) de Argentina se armó un primer tiempo malo. El conjunto verdeamarelho empezó a saltear líneas para romper la presión de Argentina y meterlo contra su área, lo que le permitió aproximarse con peligro.

El gol, sin embargo, llegó a partir de una mala salida de Sosa, improvisado como central por la expulsión de Medina, que para colmo luego la tocó con la mano tras una bárbara atajada de Roffo.

Lincoln, con mucho suspenso y una forma muy particular de ejecución, cambió por gol ese penal que iba a terminar siendo la distancia definitiva.

Es cierto que Argentina hizo méritos para empatarlo antes del descanso, donde la más clara fue un cabezazo pifiado de Gaich.

Después, en el complemento, también la pudo haber embocado Gonzalo Maroni, pero su enganche y remate de zurda se fue ancho.

La última fue un cabezazo de Colidio que se fue muy cerca del segundo palo, sin que De la Vega llegue a empujar al gol que podía significar el título albiceleste.

La síntesis

Argentina: Manuel Roffo; Facundo Mura, Santiago Sosa, Nehuén Pérez, Elías Pereyra; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Gonzalo Maroni; Julián Alvarez, Adolfo Gaich y Pedro de la Vega. DT: Fernando Batista.

Brasil: Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Luan Cándido; Menino, Marcos Bahia, Igor; Vitinho, Rodrygo y Lincoln. DT: Carlos Amadeu.

Gol: PT: 30m Lincoln -de penal- (B).

Cambios: ST: 15m Jonas Toró por Lincoln (B) y Thiago Almada por Maroni (A); 24m Papagaio por Igor (B); 30m Facundo Colidio por Gaich (A); 30m Marquinhos Cipriano por Vitinho (B); 42m Francesco Lo Celso por Vera (A).

Estadio: El Teniente (Rancagua).

Árbitro: Piero Maza (Chile).