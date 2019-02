Docentes se autoconvocan de cara a las paritarias

A tres semanas del inicio de clases y de cara a las paritarias salariales que se abrirían en estos días, docentes denominados independientes o de distintos sectores que dicen no sentirse representados por ninguno de los gremios que participan de las negociaciones empezaron a autoconvocarse. El reclamo común es recuperar lo perdido por el desfasaje salarial, lograr un aumento acorde al costo de vida real para este año y que se llame urgente a elecciones en la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Salta, hoy acusada de múltiples irregularidades.

Una de las convocatorias es para este viernes, a las 18, en la plaza Belgrano. La encara un sector liderado por el polémico Víctor Gamboa, que impulsó varias luchas docentes en la provincia. Se congregarían en la ciudad educadores de Metán, El Carril, La Viña, La Merced, Chicoana, Cafayate y La Candelaria para definir las acciones a seguir en "la nueva lucha que empieza".

"El reclamo tiene que ver con lo salarial, con las perspectivas por debajo del costo de vida y de la canasta básica de alimentos", planteó Gamboa, e indicó: "En 2018 perdimos un 10 por ciento y ahora las perspectivas son de un 23 por ciento, muy por debajo del 35-40, que se prevé sea la inflación; eso nos preocupa porque el impacto es mayor y el salario mucho menor a lo que realmente cuesta vivir".

El dirigente señaló que las negociaciones de los últimos cuatro años siempre han quedado por debajo de lo real. "Los mejores acuerdos salariales se lograron en tiempos de lucha, en 2014 y en 2011, un 40 por ciento", dijo.

Adriana Chilo, referente de la localidad de El Carril, que acompaña a Gamboa, contó que hoy a las 19, en la plaza principal del pueblo, habrá una asamblea del Valle de Lerma para aunar criterios. Apuntó contra la actual Junta Calificadora, que en definitiva también tiene miembros puestos por el Gobierno.

Entre varios puntos, la docente cuestionó la forma escalonada en que se dan los aumentos, y planteó que esto no los ayuda a salir adelante. Consultada sobre cómo ve el inicio de clases, Chilo lanzó: "Los docentes están muy molestos, si tenemos que hacer paros creo que sí se va a dar".

Carmen Venencia, integrante de Tribuna Docente (agrupación del Partido Obrero), invitó a todos los sectores y niveles a la primera asamblea amplia y pública que se realizará este viernes, a las 18, en el Centro Vecinal de barrio 20 de Febrero, en Necochea al 1600, frente al Delmi. "Tenemos dos ejes centrales: uno la recuperación de ADP y el otro, las paritarias. Y el tema central es ¿quién nos representa en las paritarias? Queda claro que la actual comisión directiva de la ADP no puede representarnos por todos los sucesos que se han visto estos meses".

Cinthia Vuistaz, disidente de ADP, confirmó que también este viernes a las 19, en la plaza principal de Tartagal, se reunirán docentes autoconvocados.

Malestar en las designaciones

No hubo pantalla gigante, no hubo señal, no hubo transmisión ni carga de las vacantes que se iban cubriendo en tiempo real, como decía la ministra (Analía) Berruezo”, manifestó Cinthia Vuistaz, disidente de la ADP, al describir el desastre que vivieron los docentes en las designaciones masivas de interinos y suplentes en la Escuela 4.460 Manuel Belgrano del departamento General San Martín. La interminable espera fue más tediosa el primer día, el lunes pasado, por el calor agobiante.

“Fue a la vieja usanza, no sé qué pasó, la tecnología les falló o la supuesta modernización del sistema era toda una mentira”, agregó Vuistaz, destacando que la única diferencia de otras designaciones es que estuvo el director del nivel Marcelo Valencia.

Tal fue el problema ese primer día que Sitepsa decidió retirarse de la escuela tras una serie de incidentes. De los seis veedores que se le permitía generalmente, le informaron que solo dos podían permanecer en el salón. Consideraron que fue una represalia ante las denuncias de intransigencia y abuso de autoridad con las aspirantes.

Vuistaz detalló que por no tener el apto físico en mano, que cuesta dos mil pesos, no le dieron la designación a muchas chicas. Hasta el año pasado se les permitía 48 horas, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos era su primer trabajo.