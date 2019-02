Sáenz fue a ver al juez y desmintió "toda la patraña"

El intendente de Salta, Gustavo Sáenz, se presentó ayer en forma espontánea ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, munido de toda la documentación de que dispone para desmentir su supuesto involucramiento en la extorsión al empresario kirchnerista Pedro Etchebest. "Hoy me presente espontáneamente al Juzgado Federal de Dolores. Me puse a disposición y presenté pruebas fehacientes de esta infame operación en mi contra. A los canallas que armaron esta operación mafiosa que Dios los perdone; a los que me acompañaron, mi eterno agradecimiento", escribió Sáenz en las redes sociales.

A esta altura, el escándalo ha ingresado en el nivel de lo grotesco. El abogado Marcelo D'Alessio niega la validez de las grabaciones en las que se escucha su conversación con Etchebest, de las que se desprende que se presenta a sí mismo como operador del fiscal Carlos Stornelli y señala a Gustavo Sáenz como miembro de una organización extorsiva.

Stornelli, Sáenz y D'Alessio coinciden en que el encuentro en el que los tres aparecen fotografiados en el parador de una playa de Pinamar fue fortuito. El balneario CR, de Pinamar, en enero, es por cierto uno de los sitios menos recomendables para entramados como el que operadores kirchneristas pretendieron plantear, con la expresa esperanza de "voltear" las investigaciones de corrupción contra el anterior gobierno. Figuras como Roberto Navarro y Horacio Verbitsky intentaron convertir el episodio en escándalo. Llamó la atención el modo con que los medios kirchneristas insistieron en descalificar al periodista de Clarín Daniel Santoro y a todas las pruebas contenidas en la "causa de los cuadernos". Ocurre que el exdirectivo de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario Manuel Campillo había acusado a Etchebest por irregularidades en ese organismo, ocurridas hace una década. Ahora, al parecer, lo que se investiga es la participación del detenido Roberto Baratta en una hipotética operación política.

Ayer, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se refirió al caso: "Lo vi en los medios, en lo personal me parece un disparate. Cada uno lo evaluará, es algo muy traído de los pelos, no me quiero meter en cuestiones de tipo judicial; cómo televidente me parece un disparate". No obstante, Sáenz llevó a Ramos Padilla las dos cartas documento que envió a Verbitsky y a D'Alessio donde califica de "falsos, maliciosos, absurdos e insólitos" los términos de lo que él y Stornelli califican como "patraña".