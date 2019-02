Por un triunfo en el cierre de la gira infernal

Con la misión de traerse una victoria, Salta Basket buscará hoy derrotar a Lactear TF en Morteros en otra jornada de la Liga Argentina. No será una parada fácil para el conjunto norteño, teniendo en cuenta que hasta el momento en Córdoba no pudo contar con su goleador, Lisandro Rasio, uno de los jugadores determinantes en el plantel de Leo Hiriart.

El partido está programado para las 21.30 en el estadio de Tiro Federal.

Los locales necesitan no solo ganar ante su gente sino empezar a sumar puntos para escalar en la tabla de posiciones que los encuentra en el 11er. lugar de la Conferencia Norte.

Los infernales, por su parte, si bien se ubican unas cuantas posiciones más arriba -están quintos- también intentarán sumar de a dos para volverse con una sonrisa a La Linda y esperar el próximo partido, el domingo 17 en el Delmi ante el puntero invicto Hindú Club, con más optimismo.