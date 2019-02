El club de Castañares no presentará equipos y padres pusieron el grito en el cielo.

Piden que Sanidad no se vaya de la Liga Salteña

Hay preocupación en Barrio Castañares. El club Sanidad decidió cerrar las puertas del fútbol. Sus dirigentes solicitaron en la Liga Salteña una licencia por un año. Esto significa que renuncian a toda actividad y competencia oficial, tanto en primera división como en las divisiones inferiores.

El pedido formal ingresó en la casa madre del fútbol salteño el viernes pasado.

Esta medida drástica del club que le da vida a la popular barriada del norte de la ciudad puso en estado de alerta a toda la zona, sobre todo a los jóvenes que jugaron en Sanidad todos estos años y que ahora se ven afectados, y a sus familias.

La decisión que tomaron las autoridades de Sanidad no solo cayeron mal en el club, también se hicieron eco en seno de la Liga Salteña, lo que provocó un rechazo general entre los dirigentes.

El club enfermero es considerado como el recurso más grande de contención social de zona norte.

Los temores que genera la inactividad de Sanidad impactaría notoriamente en la vida social de la barriada, y por eso los padres de los chicos reaccionaron. Son ellos los que mostraron su preocupación y disconformismo, temiendo que la solicitud de licencia sea permanente y el club desaparezca, como sucedió en otros casos. Un claro ejemplo fue lo que padeció Sportivo Comercio, dejó de competir en la Liga con la promesa de volver y no lo hicieron hasta la fecha.

En consecuencia, un grupo de padres expresó su descontento, elaboró una carta abierta solicitándole al presidente, Abel Ramos, que revea su posición.

“Conocemos que existe un ambicioso proyecto escolar en la sede del club (el cual estaría en una etapa de construcción avanzada), al que admiramos y apoyamos porque implica un crecimiento institucional... Pero no podemos convalidar que ese crecimiento sea a costa de dejar en situación de vulnerabilidad a los más de 400 niños y jóvenes que forman parte del proyecto deportivo que año a año hicimos crecer... Eliminar el fútbol de inferiores es empujar hacia las drogas y la violencia a nuestro hijos, porque ello es lo que muchas veces ofrece la zona de la ciudad tan golpeada históricamente, proceso que se profundizó en los últimos años...”, dice un párrafo de la carta que elevaron los padres al presidente de Sanidad.