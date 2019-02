Lauty Pema, el fenómeno del rap salteño que ya es viral

Un tremendo fenómeno viral con más de cinco millones de reproducciones de su tema “Mi pueblo se revela”. Lautaro Pema, con apenas 16 años, es ya un rapero reconocido por colegas del género y hasta por las discográficas, que avizoran en él un prominente futuro.

Y si de números se trata, los más de 107 mil seguidores en Instagram y los 266 mil suscriptores a su canal de YouTube son testigos del caudal artístico de Pema, como se presenta en el mundo digital.

Desde los dos años transita por el camino de la música de la mano de su padre. “Así comencé a ganar experiencia”, cuenta Lautaro a El Tribuno y aclara que desde los 12 comenzó incursionar en el “freestyle” y mientras se perfeccionaba participaba en las batallas, pero se define como un artista multigénero. “Puedo hacer de todo, tango, hip-hop, cumbia, reggaeton, rap”, afirma.

A Pema le sobra talento, no tiene techo artístico, y aunque la música corre por sus venas no dejó de lado la capacitación y aprendió canto y a tocar el piano, la guitarra y el bajo. Hace poco más de un año que compone canciones propias y para eso busca ampliar su vocabulario con lectura y viendo documentales. Este año comenzará a cursar el cuarto año del secundario en una escuela pública de La Silleta y en paralelo prepara una gira por Argentina antes de pasar a Chile y Uruguay, además de estrenar disco en el mes de abril.

En vivo

Subir a los escenarios no es algo desconocido para el cantante, pero los aplausos y las ovaciones se están haciendo habituales por estos días en los que compartió escenario con Duki, quien al ritmo del género urbano que suena en el mundo se presentó en el Trap Fest e invitó a Pema, que sorprendió a los asistentes con gran éxito.

Su corta edad no es una barrera y ahora fue invitado por XXL Irione, el rapero más conocido del país que suma lejos más de 100 millones de reproducciones y que este fin de semana se estará presentando en Salta.

Hace tiempo ya que el rap y el hip hop dejaron de ser under, pero sus artistas navegan fundamentalmente en el streaming de audio y video y se comunican sin filtros con sus seguidores, quienes muchas veces sugieren artistas emergentes o aceptan las opciones que les presentan los que ya están instalados.

Para el joven salteño cada invitación es una nueva oportunidad y no deja de sumar seguidores que lo sostienen y alientan desde las redes al igual que su familia, que tiene muy claro que este es el camino a seguir y lo apoya incondicionalmente. Pema tiene identidad propia, gusta y provoca, dice lo que piensa tal como su principal referente del género: Residente. “Es un tipo que siempre habla, dice la verdad y no se calla. Es auténtico y particular. Siempre quise ser así”, sintetiza sobre el rapero puertorriqueño”.