"Pesás un kilo mojado", el exabrupto de una actriz a Iván de Pineda

Mica Vázquez participa asiduamente en Pasapalabra, el ciclo de El Trece que comanda Iván de Pineda. En cada una de sus visitas, la actriz suele hacer chistes con el ex modelo y, además de jugar, se muestra divertida, poniéndole chispa a la competencia.

Pero esta vez, invitada a formar parte del juego La pista musical internacional, Mica se indignó ante el conocimiento de Iván sobre un tema y se lo hizo saber. Roberto Edgar, ex líder del grupo Volcán, y el periodista deportivo y concejal de Quilmes Walter Queijeiro no pudieron adivinar que la canción en cuestión era "You Shook Me All Night Long", de AC/DC.

Al dar la respuesta de la pista, Iván se explayó: "Tremenda banda, y Back in Black fue uno de los discos más vendidos de la historia. Creo que con alguno de los Eagles y Thriller, son los tres más vendidos de la historia. Sobre todo de la década del 80, con más de 30 millones de copias".

Ante la cantidad de información que acercó el conductor, Micaela no pudo evitar hacer un comentario: "¿Alguien te tira data por la cucaracha o dentro de esa cabeza entra todo? Flaco, pesás un kilo mojado, no podés tener tanta información. Hablamos de cualquier cosa… y blablabla".

"¿Cuantos libros leés por año?", le preguntó Queijeiro a De Pineda, quien reveló que "muchos por semana". "Qué mal nos hace quedar", cerró la ex Rebelde Way, antes de que el ex modelo diera los puntajes parciales de la tarde.

Luego Vázquez aclaró la intención de sus palabras: "No me peleo con Iván, fue todo un chiste. El que se quiera divertir con nosotros bienvenido y el que no, no pasa nada. Pero siempre va con la mejor onda. Iván y su producción lo saben. Jamás pasó nada malo, al contrario, todo es alegría y risas cuando estoy ahí. Ayer, hoy y siempre", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Luego, siguió: "Todo es risas acá. Amo venir a este programa". No es la primera vez que la actriz hace chistes con el conductor. Siempre bromea con que le hacen trampa o que le dan las preguntas más difíciles. Incluso hasta se autoproclamó presidenta del ficticio Sindicato de Invitados de Pasapalabras.