Central Norte no puede dar más ventajas ante Olimpia Oriental

Con la convicción de recuperar lo que fue suyo hasta hace muy poco, Central Norte visitará a Olimpia Oriental de Rosario de Lerma en el estadio Martearena, a partir de las 22, por la cuarta fecha de la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

Será la primera vez que el cuervo saldrá a jugar un partido sin ser el dueño de la cima de las posiciones, ya que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal lo sancionó con la quita de tres puntos, a instancia del reclamo que realizó Peñarol por la mala inclusión de Ronaldo Martínez en la primera fecha, cuando el equipo de Ezequiel Medrán se quedó con la victoria por 4 a 0.

Central Norte está obligado a ganar si desea mantenerse en los primeros lugares, sobre todo teniendo en cuenta que por ahora no depende de sí mismo para recuperar el liderazgo de la zona.

El cuervo, dejando de lado el traspié de la quinta de puntos, se mantiene invicto en el torneo. La fecha pasada luchó mano a mano con Villa San Antonio, otro de los candidatos a luchar el ascenso, con el que igualó 1 a 1.

El técnico de Central recuperó a un hombre fundamental para su estructura de juego: Marcos Valsagna, quien volverá al once titular luego de superar una sobrecarga muscular que le impidió estar presente en el duelo con la villa.

Valsagna ocupará el carril derecho del mediocampo, como habitualmente lo hace, posición que ocupó Álvaro Lozano de la fecha pasada, aunque el DT Medrán no logró los réditos esperados porque su puesto natural es volante central.

Por su parte, Olimpia Oriental, que trasladó su localía al Martearena buscando un buena recaudación, ocupa el cuarto lugar en las posiciones, eso significa que estaría virtualmente en el mismo lugar que Central Norte.

El celeste de Rosario de Lerma se permite soñar con vencer al cuervo, el gran candidato de la zona a luchar por el ascenso, y ubicarse en los primeros puestos, quedando en una posición que lo aproxime a la clasificación. Cabe recordar que a los play-offs del ascenso se meterán solo los dos mejores equipos de cada zona de seis equipos.

Los dirigidos por Miguel Maravilla Rodríguez llegan en un gran momento, ya que en la fecha pasada se quedaron con el triunfo frente a Cachorros por 5 a 4, en un partido vibrante.

El técnico de Olimpia no realizaría variantes esta noche porque se fue muy satisfecho con la producción de su equipo.

Uno de los goleadores del conjunto rosarino es Juan Manuel Perillo, ex-Central Norte, que viene de marcar dos tantos en la fecha pasada.

Venta de entradas

Por otra parte, la venta de entradas comenzará hoy a partir de las 19 en las boleterías del estadio Martearena. Los precios son: general $200, damas y jubilados $100 y menores $50. Platea $300, damas y jubilados $200 y menores $100.

Olimpia Oriental decidió jugar como local en el Martearena, para poder contar con una buena recaudación, en base a la concurrencia de hinchas de Central Norte, tal cual sucedió con Peñarol y Mitre en las fechas pasadas.

Los equipos

OLIMPIA O. - C. NORTE

P. Casimiro - M. Pegini

F. Jaime - L. Beterette

F. De Pauli - F. Rodríguez

C. Gerónimo - N. Aguirre

A. Silva - F. Ortega

F. Delgado - M. Valsagna

F. Ríos - O. Young

D. Rodríguez - M. Iglesias

L. González - L. Quiroz

J. M. Perillo - F. Reyes

F. Botelli - D. Núñez

DT: M. Rodríguez - DT: E. Medrán

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Walter Cardozo

Hora de inicio: 22