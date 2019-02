“No existe posibilidad de subsistencia si tenemos tasas por encima del 70%”

Son tiempos difíciles para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país y, particularmente, las de la provincia, donde la crisis económica golpea más duro que en los grandes distritos y la capacidad de recuperación es inferior. En ese contexto, la contadora Solana López Fleming asumió, a fines de diciembre pasado, como presidenta de la Cámara Pymes Salta.

En diálogo con El Tribuno, la dirigente empresarial dijo que buscará canalizar los reclamos del sector. Uno de ellos es pedir al Gobierno provincial que dé marcha atrás con el incremento de las alícuotas a los ingresos brutos a la actividades mercantiles.

¿Cómo impacta la situación económica del país a las pequeñas y medianas empresas, que es el empleador más importante de la provincia?

La situación de las pymes en Salta no escapa a la realidad económica que está atravesando el país en su totalidad. Es importante que se remarque que las pymes son las generadoras de 70% del empleo privado y que por lo tanto su rol es fundamental en el desarrollo de una economía.

¿Cuáles son los mayores inconvenientes que están atravesando las pymes?

El mayor inconveniente es claramente la caída brutal de la demanda, el consumo interno y el poder adquisitivo de nuestros clientes. Si nosotros tuviéramos buenos niveles de ventas, el resto de las dificultades tendrían un nivel secundario de importancia. Pienso que el terrible aumento de las tarifas de servicios colaboró en esta caída del poder adquisitivo de las familias y a la vez nos quitó competitividad a las empresas. Las altas tasas de interés son un punto álgido que no permite financiarnos. La presión impositiva persiste y aumentó con embargos de las cuentas bancarias, no permitiéndonos seguir trabajando.

¿Qué panorama tiene para este año, mejorarán las cosas para el sector?

Todo dependerá de que quienes toman las decisiones en materia de política económica reflexionen. No creo que sea cuestión de esperar un nuevo gobierno, se debería aplicar una batería de acciones de emergencia.

¿Es necesaria una reforma laboral, en cuánto podría ayudar una nueva legislación a las pymes en ese sentido?

Personalmente, no creo que sea el tema de la reforma laboral una de las medidas urgentes a tomar. La experiencia nos muestra que las reformas implementadas en los años 90 no llevaron a ningún aumento de empleo, sino que fue todo lo contrario, aumentó el desempleo y se desfinanció el Estado. Es algo que merece un debate responsable, y no se tome tan a la ligera.

El financiamiento es una herramienta fundamental para el crecimiento de la actividad económica y las tasas actuales hacen imposible tomar créditos, ¿qué expectativa tiene sobre que esto pueda cambiar en el tiempo que lo necesitan las pymes?

Uno de los grandes beneficiados en este actual modelo fueron los bancos, las entidades financieras. Es hora de que se empiece a equilibrar la ecuación. Ya ganaron suficiente. Las empresas necesitamos financiamiento a tasas lógicas. Es una locura lo que se está viviendo. No existe posibilidad de subsistencia si tenemos tasas por encima del 70%. Este es un ejemplo claro del rol indispensable del Estado para poner las cosas en su correcto lugar, porque es su obligación sostener el entramado productivo de las empresas. Hace falta poder contar con créditos para inversión productiva, los cuales hoy no se encuentran en ningún banco. Programas como Ahora 12 deben reflotarse a tasas subsidiadas para fomentar o posibilitar las compras y así sostener el consumo interno. Ese es un ejemplo de la necesidad de más Estado presente.

El Gobierno nacional inició su gestión con grandes promesas para las pymes, como ser darles competividad, menor presión fiscal, oportunidades de exportación. ¿Se cumplió con algo? ¿En qué se debe avanzar desde el Estado?

No cumplieron con sus promesas, por el contrario. La presión fiscal no solo se mantiene igual que antes, sino que se intensificó. Un claro ejemplo es la resolución 50/2019 que sacó el Ministerio de Hacienda de la Nación el viernes próximo pasado, en la que se aumentan las tasas para calcular los intereses resarcitorios (al 54% anual), y punitorios (al 67% anual), como si la voracidad del organismo de recaudación no tuviera límites. La próxima supresión paulatina anunciada del Decreto 814, que nos permitía a las pymes tomarnos como pago a cuenta del IVA un porcentaje de los sueldos sujetos a contribución patronal, no solo nos perjudica sino que nos pone en desigualdad respecto de las grandes empresas concentradas en el centro del país. El beneficio otorgado en enero pasado por medio de la actualización del mínimo no imponible para las contribuciones patronales, dada su extemporalidad, llega licuado por la inflación de 2018 y no resulta un aliciente para la toma de personal.

Y la ley pyme...

La ley pyme, promulgada en 2016, tuvo buenas intenciones, pero fue muy difícil aplicarla a muchas empresas, ya que se desdibujó ante las complicaciones por los numerosos requisitos solicitados.

En el caso del Gobierno provincial, también se aumentaron las tasas por ingresos brutos. ¿Esto cómo afectó a las pymes locales? ¿Qué esperan de la Provincia para este año?

Comenzamos 2018 con la sorpresa de que a partir de la firma del Pacto Fiscal el Gobierno provincial de un día para el otro nos subía en un 40% el impuesto a las Actividades Económicas. Desde la Cámara Pyme nos presentamos pidiendo que frenen la medida, dado el carácter absolutamente regresivo del impuesto en cuestión, sumado a los avatares que ya veníamos sufriendo, pero no obtuvimos respuesta positiva. Tenían que acomodar sus números, pero según el presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda este año, ya lograron el equilibrio fiscal gracias, supongo, a este aumento en nuestras tasas. Por eso volveremos a la carga sobre el pedido de regresar por lo menos a la tasa anterior.

¿Cuáles son sus objetivos como presidente de la Cámara Pyme?

Formamos una comisión directiva con muchas ganas de trabajar para representar a nuestros asociados, quienes en su mayoría están atravesando situaciones complicadas. Queremos poder representar la voz de todos ellos en su conjunto, que se levantan todas las mañanas con miles de problemas para resolver y muchas veces con esa sensación de vulnerabilidad e indefensión. Nuestra misión será también en algún sentido pedagógica, comunicando el rol de las pymes y su beneficio para la sociedad.