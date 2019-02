Messi le dio la victoria a Barcelona en el Camp Nou 

Lionel Messi, de penal, le dio la victoria al líder Barcelona sobre el Valladolid por 1 a 0, en el partido jugado en el Camp Nou por la fecha 24 de la Liga de España.

Messi marcó desde los 12 pasos a los 43 minutos del primer tiempo, luego de una falta en el área sobre el defensor Gerard Piqué.

Con el de ayer, el rosarino llegó a las once temporadas consecutivas en anotar al menos 30 goles (sumando las distintas competencias).

Barcelona llegó a las 54 unidades y mantuvo las siete de ventaja sobre Atlético de Madrid (47). Real Madrid (45) buscará hoy recuperar la posición de escolta cuando reciba a Girona.

En tanto Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, consiguió una valiosa victoria contra un duro Rayo Vallecano por 1 a 0 como visitante.

El delantero francés Antoine Griezmann, a los 29m del segundo tiempo, marcó el único gol tras la asistencia del español Álvaro Morata, quien estaba fuera de juego y lo dieron por válido a pesar de contar con el sistema VAR.

Con esta victoria, Atlético de Madrid (47 unidades) se colocó como escolta solitario de Barcelona; Rayo Vallecano (23) continúa en zona de descenso.

En los otros partidos que se jugaron ayer, Levante apabulló a Celta de Vigo por 4 a 1 y Real Sociedad, con el arquero Gerónimo Rulli, goleó de local por 3 a 0 al Leganés de Mauricio Pellegrino.

La fecha continuará hoy con los siguientes partidos: Real Madrid vs. Girona; Valencia vs. Espanyol; Villarreal vs. Sevilla y Betis vs. Alavés.

Las posiciones: Barcelona 54 puntos; Atlético de Madrid 47; Real Madrid 45; Sevilla 37; Getafe 36; Alavés 35; Real Sociedad 34; Betis 32; Valencia y Eibar 31; Levante 30; Leganés 29; Espanyol 28; Athletic Bilbao 27; Valladolid 26; Celta y Girona 24; Rayo Vallecano 23; Villarreal 20; Huesca 18.