Doulas, un apoyo emocional en el proceso de la maternidad

Doula (se pronuncia dula), es una palabra de origen griego que se tradujo como “esclava”, pero que luego mutó y ahora está asociada con una mujer que ha tenido hijos y se pone al servicio de otra mujer que va a parir, acompañándola durante el embarazo, el trabajo de parto, parto y puerperio, según figura en Doulas de Argentina.

Las doulas no ofrecen atención médica ni realizan ningún tipo de tarea clínica ni toman decisiones por la futura madre, solo brindan apoyo, contención, información y asisten a la mujer en su búsqueda de lograr un parto seguro y en la forma que quiera, además de poder ayudar en los primeros pasos de la crianza del bebé.

En estos tiempos de empoderamiento femenino la lucha contra la violencia obstétrica es una de las banderas que enarbola el movimiento de mujeres. Si bien existe una ley (25.929) reglamentada desde el 1 de octubre de 2015 que debe garantizar que cada mujer sea soberana de su parto y decida, en condiciones normales, por quién quiere ser acompañada y en qué lugar desea parir, ya sea una institución púbica, privada, o en el propio hogar, no siempre se respeta o no todas las mujeres la conocen.

Tal vez algo de eso o quizá la “moda” tenga que ver con la aparición de la figura de la doula, pero sí está claro que tienen una función específica y que a pesar de, muchas veces, no ser del agrado de médicos y obstétricos no pretenden reemplazar las tareas de esos profesionales.

Una doula no se ocupa del aspecto clínico de la gestación, trabajo de parto y del parto, no toma decisiones por la mujer o su acompañante ni debe imponer a la embarazada su propia preferencia acerca de cómo debe ser su parto o la crianza del bebé. Tampoco sustituye al equipo asistencial, sino que lo complementa.

Doulas en Salta



La propuesta de formación de doulas que se va a desarrollar en Salta abre las puertas a mujeres con ganas de apoyar a otras en los procesos de la maternidad y también una salida laboral independiente y diferente.

Desde marzo a diciembre -un sábado al mes- se dictará la formación brindada por profesionales, locales y nacionales, que se destacan en las diferentes temáticas.

La psicóloga Mariana Rodríguez Cabral (MP 1334) que también es doula y coordina la capacitación en diálogo con El Tribuno sostuvo que “es importante entender que la mujer a la hora de parir necesita intimidad, la misma que tiene a la hora de hacer el amor, necesita oscuridad, silencio, que no le hablen porque así la mujer se vuelve a conectar con el ‘afuera’ y se distancia del proceso natural, biológico al que está entrando y eso puede ocasionar que la mujer no progrese con las contracciones, por ejemplo. Eso está invisibilizado, y es un poco lo que las doulas venimos a decir: las condiciones de parto no están dadas”.

Para la profesional no se está teniendo en cuenta el proceso fisiológico y la emocionalidad de la mujer y el bebé y esto acarrea elevados índices de nacimientos por cesárea, de experiencias dolorosas y traumáticas que pueden reducirse con un acompañamiento correcto.

“A veces la mujer no puede tomar ningún tipo de decisión que tenga que ver con su deseo de cómo parir. Es importante respetar los derechos de la mujer, que surgieron porque las mujeres son vulneradas en el momento de parir. Además no solo se trata de una mujer que está pariendo, sino de un bebe que está naciendo y no siempre puede hacerlo en amor, sino que muchas veces lo hace con madres asustadas”, indicó Rodríguez.



El curso está destinado a mujeres sin límite de edad que quieran acompañar a mujeres. No es requisito ser madre y quienes estén interesadas en asistir pueden contactarse al 387 4192582 para participar el próximo jueves 21 de una reunión informativa en calle Los Paraísos 38, de Tres Cerritos.

“El fin es acompañar, lo más invisiblemente posible, porque la protagonista es la mujer, su deseo y la criatura que está naciendo”, sintetizó la psicóloga sobre las doulas.



La elección de algunas famosas para el embarazo

La llegada del primogénito del príncipe Harry y Meghan Markle está cada vez más cerca y los duques de Sussex han estado preparando: desde la pintura vegana gender-neutral que tendrá el cuarto del bebé hasta el posible nombre que tendrá. Pero, la última novedad con la que ha sorprendido Meghan es su decisión de contratar a una doula para acompañarla durante el parto.

En muchos medios periodísticos tildan de polémica la decisión de la exactriz. Según revela The Sun, la duquesa ha decidido contratar este servicio para la fecha de parto, previsto para abril.

Definitivamente, no será una doula cualquiera. Según la publicación, los duques de Sussex han optado por los servicios de Lauren Mischon, una doula relacionada con otro profesional que ya prestó sus servicios a la familia real británica: la mujer elegida está casada con el nieto de lord Mishcon, el abogado de Diana de Gales durante su divorcio con el príncipe Carlos. Fue él quien anotó la famosa conversación en la que Lady Di le alertó de un supuesto complot para asesinarla en un accidente automovilístico.

Si bien Lauren no ha confirmado aún la noticia, The Sun recoge un mensaje suyo en un foro de doulas en la que lo da a entender. “Estaré ocupada en primavera. No diré más”, escribió Mischon junto a una carita de guiño.

Según Vanity Fair, el Consejo General de Enfermería de España “lleva varios años alertando sobre los riesgos generados por algunas doulas cuando se extralimitan en sus funciones, sustituyendo sin una formación reglada la labor de las matronas (parteras)”.

En Argentina

La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech, Juana, contó durante su embarazo que la acompañaba una doula por recomendación de Paula Chávez que ya había vivido la experiencia y porque además quería un parto respetado.

Para eso y con el asesoramiento de la doula Juana había presentado en la clínica su plan de parto que incluía: el respeto por la hora sagrada (no despegar al bebé de la mamá la primera hora), el corte tardío del cordón (hasta que deje de latir para cortarlo), no bañarlo y algunos otros detalles más. Estos ítems se cumplieron.