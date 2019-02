Expertas advirtieron sobre lo peligrosos que son los bolardos del microcentro

Referentes en temas de discapacidad en Salta manifestaron, al hablar con El Tribuno, su rechazo a los bolardos que instaló en los últimos años la Municipalidad capitalina en las calles del microcentro. Consideraron que estas esferas metálicas representan un peligro no solo para las personas que tienen discapacidad motora o visual, movilidad reducida o son mayores, sino también para la comunidad en general.

Alejandra Ibáñez, presidenta de la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico del Colegio de Arquitectos y docente de la Universidad Católica de Salta, observó que los bolardos constituyen "un atentado para las personas ciegas y para la seguridad en general". Explicó que, según estándares internacionales, estos objetos deben tener una altura mínima de 75 centímetros para no generar problemas a las personas. Agregó que las lámparas que sobresalen del suelo alrededor de la plaza 9 de Julio también son críticas.

La experta observó que "ninguna de las peatonales que han hecho (desde el municipio) son accesibles". Así, incumplieron la ordenanza 14.096/11, que adhirió a la Ley 24.314, de accesibilidad de personas con movilidad reducida, y sus decretos reglamentarios como anexo al código de edificación. Criticó que las peatonales salteñas no tuvieran guías direccionales ni itinerarios accesibles correctos -o que directamente no los tuvieran-. "Es una vergenza", pronunció.

"Yo me golpeé varias veces cuando me recuperaba de un problema en el tobillo. Caminaba con inseguridad y me caí varias veces", relató María Elena Pastrana, presidenta de la Fundación Salteña de Ciegos (Fusac), quien tiene discapacidad visual adquirida. Explicó que, al hacer zig zag con el bastón que usa para caminar, hay momentos en que no toca el bolardo y puede tropezarse con él. Recordó que su marido, en una ocasión, ayudó a una señora mayor que, al toparse con uno de estos objetos cayó de rodillas y se lastimó; tuvieron que llamar a una ambulancia

"No me parece atinada la decisión de poner el bolardo. En otras ciudades las veredas también están a la misma altura de la calle y no hay accidentes. Es una cuestión de educación vial", planteó Pastrana. Consideró que, para marcar el límite entre las calles y las veredas hay señalizaciones de colores, como las de sendas peatonales: "Quien maneja, ve y sabe por qué lado tiene que ir". Opinó que el municipio colocó las esferas más bien por una cuestión pintoresca o decorativa que por seguridad.

Gustavo Gonza, un periodista que milita por los derechos de las personas con discapacidad, que se mueve en silla de ruedas, manifestó que estos objetos implican una complicación para transitar. Evaluó

que, como ahora las calles del centro son más estrechas, es peligroso circular por allí y que, además, siempre hay conductores que estacionan sus vehículos donde hay rampas. Mencionó que a fines de septiembre último, por el traqueteo sobre los adoquines del centro, se quebró el caño sobre el que se pliega su silla de ruedas.

Cecilia Gramajo, coordinadora de la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta, docente e investigadora de esta casa de estudios, valoró que la estructura nueva que hay en algunas partes del centro ha generado circuitos más accesibles para quienes usan sillas de ruedas, como ella: “Las veredas de circulación peatonal no son esos adoquines chiquitos como los que están alrededor de la plaza 9 de Julio, sino baldosas grandes, muy suaves de andar”.

Sin embargo, consideró que falta “muchísimo” por hacer en materia de accesibilidad: “Si bien existe una normativa municipal que obliga a que todos los comercios y lugares públicos tengan rampas, hay algunas que son vergonzosas y constituyen un atentado a la seguridad pública”. Observó que no todas las confiterías tienen baños para personas en sillas de ruedas y que todos los hoteles deberían tener también habitaciones accesibles.

En una recorrida por el microcentro de Salta, El Tribuno dialogó con transeúntes y con empleados de comercios. Al ser consultados sobre los posibles inconvenientes que generan los bolardos, reconocieron que algunas personas se tropiezan con ellos y que algunos vehículos los arrancan de cuajo.

El empleado de un hotel contó que algunos turistas, que llegan en vehículos particulares, estacionan cerca de los bolardos para bajar el equipaje, no se dan cuenta de que las esferas están allí y rompen las puertas o las ruedas de sus autos.

Respuesta oficial

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Luis María García Salado, dijo a El Tribuno en 2018 que las obras que se hicieron en el centro cumplen con las normas de accesibilidad y aseguró que los bolardos se usan en Buenos Aires y en Madrid, España. “Estos elementos lo único que hacen es delimitar dónde termina la calle y dónde comienza la vereda. Es una garantía para el peatón”, señaló. García Salado contó que el plan de trabajo fue enviado al Colegio de Arquitectos y que la institución no objetó nada en cuanto a la accesibilidad. Además, obtuvo aprobación de técnicos de Nación.

A fines de diciembre último, un fallo judicial ordenó al Gobierno porteño hacer, en un plazo de 60 días, un “plan” que contemplara el reclamo de personas con discapacidad que no tenían espacios suficientes para estacionar sus vehículos. La jueza Cecilia Mólica Lourido, del Juzgado 20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, admitió que los bolardos -similares a los que hay en Salta- constituyen un “obstáculo físico” para hacer un uso efectivo de la franquicia de libre estacionamiento. El fallo señaló que este tipo de objetos “limitaría y restringiría el acceso y posibilidad de permanencia de las personas con discapacidad o movilidad reducida”.