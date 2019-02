No hay fecha para los controles con las nuevas licencias digitales

Comenzó a funcionar el nuevo sistema de licencia de conducir digital en todo el país el martes pasado, pero en Salta aún no está vigente por falta de dispositivos de control. Los agentes de tránsito están a la espera de la llegada de los equipos para hacer la fiscalización.

La nueva resolución es de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte de la Nación, y la provincia adhirió. Para tener el registro en el celular se debe descargar una aplicación.

Al ser consultado sobre el tema, el Coordinador Institucional y Técnico de la Subsecretaría de Tránsito y Protección Ciudadana de Salta, Juan Carlos Sauma, explicó que "la nueva licencia digital es adicional a la física y tradicional que emitimos en los centros emisores de licencia de la ciudad".

Para obtenerla, cualquier ciudadano debe ingresar a la aplicación "Mi Argentina" y seguir los pasos que se indican, lo que incluye la validación de identidad. La plataforma es un desarrollo de la Secretaría de Modernización.

Una vez generada la licencia el usuario podrá tenerla en su teléfono celular y todos sus datos estarán almacenados en el sistema nacional. De esta manera, si el conductor tiene sanciones u otro impedimento para utilizarla el sistema lo detectará.

"El impedimento inmediato de su utilización es simple. Para que el agente de Tránsito pueda corroborar que esa licencia digital es válida, la misma aplicación genera un código QR que se actualiza cada 24 horas y el agente debe escanearlo con otro dispositivo, que estamos gestionando su obtención", sostuvo Sauma.

El nuevo sistema de licencias digitales generó una gran duda entre los ciudadanos: ¿Qué pasa si no hay internet en alguna ruta? Desde la Secretaria de Modernización aclararon a medios nacionales que la licencia digital se actualiza, de modo automático, una vez cada 24 horas. En ese momento sí es necesaria la conexión a internet; después, no.



"Nosotros hemos gestionado ya dispositivos electrónicos con la Agencia de Recaudación, que se llaman PDA, y van a permitir hacer más eficiente la realización de infracciones y el posterior proceso de notificación de las multas a los conductores", agregó.

Aún no hay una fecha estimada de obtención de los equipos. "Estamos pidiendo para que sea lo antes posible, esto depende del organismo nacional, más que de nosotros", dijo.

Destacó que el proceso de actualización tecnológica que se desarrolla está contemplado en el Plan de Movilidad, y su función "es hacer más eficientes los procesos para que los ciudadanos puedan realizar todos sus trámites y cumplir con sus obligaciones de una forma más segura y rápida".

Al ser consultado sobre si el nuevo sistema modifica el procedimiento para obtener la licencia, Sauma contestó que "no cambia en absolutamente nada ni el plástico físico, ni el procedimiento para su obtención. La licencia digital es solo una herramienta informática anexa a la tradicional, no la reemplaza tampoco y es importante que los conductores sepan esto".

También dijo que "es necesario que se comprenda que la licencia física se hace como siempre, con los trámites personales habituales y administrativos. Una vez que se completó y el conductor tiene su carné en mano, recién se puede sacar la licencia digital, que es solo un adicional a la primera y no se hace en los centros emisores, sino que la persona debe descargar la app nacional y hacerlo de manera personal e individual".

Hay que tener el viejo carné

El funcionario hizo hincapié en que "estamos trabajando activamente en el Plan de Movilidad, que incluye muchas innovaciones en materia de tránsito y seguridad vial, y esperamos poder poner en práctica pronto el control con los PDA para así aplicar las licencias digitales, pero hasta entonces y previo anuncio oficial, seguiremos solicitando las licencias físicas en todos los controles viales municipales".

Por el momento los agentes de tránsito seguirán pidiendo la licencia de plástico, hasta que cuenten con los nuevos dispositivos para realizar los controles.

"No hay que olvidar que la digital no reemplaza. Si el agente solicita la licencia y el conductor no la tiene, se procede al labrado de la infracción y luego el ciudadano podrá hacer su descargo y llevar la licencia al Tribunal de Faltas, donde los jueces evaluarán", reiteró Sauma.

Cabe recordar que las multas por no tener el carné tienen un costo que ronda de entre 100 a 300 unidades tributarias. Cada unidad tributaria está a $9,95.

"Una vez que implementemos este sistema, las licencias en ambos formatos serán válidas. Por el momento se exige el formato físico", culminó Sauma.

El paso a paso de la licencia

Hay que descargar la aplicación de “Mi Argentina”, que permite validar la identidad y poder acceder a la licencia nacional de conducir. Hay que entrar a www.argentina.gob .ar/app

Se debe crear una cuenta. Dentro de la aplicación, se toca el botón “Ingresar a Mi Argentina” y, en la pantalla siguiente el botón, “registrarme” para completar los datos y confirmar la cuenta.

Luego se recibe un correo electrónico que hay que abrir y hacer clic en el botón “Activar mi cuenta”. El correo va a quedar validado. Así se confirma la identidad digital.

En la pantalla de inicio de la aplicación se debe tocar el botón que indica “Validar mi identidad”. La aplicación va a pedir fotos del DNI y luego selfies con distintos gestos para verificar la identidad.