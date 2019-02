“La vida me mostró que hablar del cáncer era lo que tenía que hacer”

Celeste tiene 16 años y hace dos fue diagnosticada con cáncer. Desde aquel momento su vida y la de su familia dio un giro de 180 grados. Su madre dejó de trabajar y ahora la familia sobrevive con un solo sueldo. Ella tuvo que dejar vóley y hacerles frente a las quimioterapias que terminaron dañando su cadera. En medio de este proceso, Celeste fue inscripta por su mamá para la competencia de Jóvenes Abanderados Argentinos que lleva adelante Canal 13 de Buenos Aires y aunque todavía no puede creerlo, fue la ganadora.

En su visita a Salta, contó a El Tribuno los obstáculos que todavía debe superar y sus planes, entre los que se encuentra la edición de un libro.

¿Cómo comenzó esta historia en YouTube?

Hace dos años, cuando me diagnosticaron que tenía leucemia. Cuando empezó esto, logré tener mi canal en YouTube y comencé a dar consejos para las personas que tienen cáncer. Empecé contando mi experiencia para llevar a la gente un mensaje positivo. Un día se me ocurrió hacer un video con fotos y filmaciones de mi primera quimio. Tuvo éxito y entonces pensé que podía hacerlos más seguido. Después fueron otros, donde enseñé cómo usar los pañuelos, después de mis encuentros con otros pacientes oncológicos. Entonces me di cuenta de que, a la gente que me seguía, le gustaba y además le servía.

¿Cómo fue el momento en que te dijeron que tenías leucemia?

Tenía 14. Al principio me dijeron que tenía que hacer un tratamiento de dos años, con quimioterapia y corticoides. A los dos meses comencé a perder el cabello, no tenía fuerza. Cambió toda mi vida, desde ir al colegio y los deportes que hacía. Tuve que dejar todo y empecé de cero.

Cuando pasó lo más fuerte del tratamiento comencé a recuperarme y lo primero fue volver al colegio. Mi vida era casi normal, y desde entonces hago YouTube.

¿Cómo llegó la postulación a Abanderados de Argentina?

La postulación la hizo mi mamá, y un día me avisaron que querían hablar conmigo. Entonces le pedí que me deje sola porque estaba muy nerviosa y no quería ponerme peor. Cuando me avisaron que había ganado no lo podía creer y estaba muy contenta. Le llamé a mi mamá para avisarle y no lo podía creer. Esta es la tercera edición de Abanderados en que se presentan a los candidatos jóvenes. La emisión del programa grabado se hizo a finales de 2018 y eso también fue abriendo las puertas de lo que hago, como el venir a Salta incluso. Esta es la primera vez que vengo, y lo hice con mis papás y mi hermana.

¿Cómo es ahora la vida diaria?

Estoy cursando el último año del secundario y todavía no tengo decidido qué voy a hacer. Un día normal en mi vida es hacer videos y trabajar en la edición de un libro, que es el proyecto nuevo de este año. Cuando comiencen las clases será el colegio y, por ahora, estoy haciendo natación porque tuve que dejar vóley, por una lesión en las caderas que fue un consecuencia del tratamiento. Tengo osteonecrosis y no se sabe bien si fue una consecuencia de los corticoides o de la leucemia. Pero ahora lo importante no es esto, sino que pude contra la leucemia. El problema de las caderas se opera y se pone una de reemplazo. El problema en las caderas es que me duele y no puedo caminar. Ando con muletas y la mayor parte del tiempo me muevo en silla de ruedas, por el dolor.

Algo que te gustaría hacer después del secundario...

Actuación. Creo que la vida me mostró que era esto lo que tenía que hacer. Ahora voy a empezar con talleres de formación. Y, además, tengo el proyecto del libro, donde lo que hago es escribir un testimonio de lo que viví. El personaje soy yo y los componentes de la sangre que toman vida y explican todo lo que va pasando.

¿Cómo surge la idea del libro?

Fue un día que estuve en el hospital y como mi mamá me veía aburrida, me dijo: porque no escribís. Entonces agarré los papeles del baño y comencé a escribir todo lo que me pasaba. Si tenía que tomar una medicación lo escribía, si venía la doctora lo escribía. Era como un diario y después surgió la idea de hacer esto. Lo vamos a hacer en Editorial Planeta el 1 de mayo.

¿Qué te dicen los chicos que te ven en YouTube?

Es reloco que haya gente que vea lo que hago o que le cambie en algo la vida. Me produce alegría el saber que sirve lo que hago y que ayude a los demás en la forma de ver la vida.

Un mensaje...

A la gente que no está en tratamiento les digo que valoren la vida y que no se preocupen por pavadas y a los que lo están, que encaren el día con una sonrisa y positivismo.